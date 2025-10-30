Tây Ninh: Danh Triệu Vỹ được chỉ định gói thầu gần 2 tỷ tại xã Khánh Hưng

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Danh Triệu Vỹ được Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng (Tây Ninh) chỉ định trúng gói xây lắp hơn 1,982 tỷ đồng, tiết kiệm 0 đồng.

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở, nhà xe, nhà vệ sinh, hàng rào, lát gạch sân đường Đảng ủy - Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Khánh Hưng có tổng mức đầu tư 2,25 tỷ đồng do UBND xã Khánh Hưng phê duyệt tại Quyết định 1296/QĐ-UBND ngày 01/10/2025.

Gói thầu thi công xây dựng Sửa chữa, cải tạo trụ sở, nhà xe, nhà vệ sinh, hàng rào, lát gạch sân đường Đảng ủy - Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Khánh Hưng có giá 1,982 tỷ đồng. Ngày 20/10/2025, Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng đã chỉ định thầu cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Danh Triệu Vỹ trúng thầu với giá 1,982 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày.

Trúng 14/15 gói thầu với tổng giá trị hơn 16 tỷ

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Danh Triệu Vỹ có địa chỉ tại xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh. Công ty là nhà thầu quen mặt tại huyện Vĩnh Hưng, Long An cũ. Với 14/15 gói thầu đã trúng, tổng giá trị (bao gồm liên danh) hơn 16 tỷ đồng (trên 2,49 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Công ty thường trúng thầu tại UBND xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vĩnh Hưng, Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng, Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng…

Các gói thầu công ty đã trúng gồm:

Trưởng phòng Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng - ông Phan Thành Gẩm đã ký Quyết định cho Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Danh Triệu Vỹ và Công ty TNHH MTV Tường Tộ trúng thầu với giá 8,5 tỷ đồng thực hiện trong 240 ngày. Nguồn: MSC

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa đường bờ tây kênh Măng Đa - Cả Môn (từ cầu Măng Đa - Cả Môn đến kênh Ông Mười) của Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng, liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Danh Triệu Vỹ và Công ty TNHH MTV Tường Tộ trúng với giá 8,5 tỷ đồng thực hiện trong 240 ngày. Đây là liên danh duy nhất tham gia và trúng.

Tại Quyết định phê duyệt KHLCNT Công trình Đường cờ Tổ quốc xã Tuyên Bình, gói thầu thi công xây dựng công trình: Đường cờ Tổ quốc xã Tuyên Bình của UBND xã Tuyên Bình với giá trúng thầu hơn 188 triệu đồng;

Gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng cống thoát nước khu 18 lô tuyến dân cư 504 xã Vĩnh Thuận của UBND xã Vĩnh Thuận với giá trúng thầu hơn 165 triệu đồng;

Tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hệ thống pano tuyên truyền, cột cờ trang trí các tuyến đường chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Vĩnh Hưng với giá 634 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày;

Tại gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở UBND xã Tuyên Bình Tây của UBND xã Tuyên Bình Tây với giá hơn 1,339 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 0,24%) thực hiện trong 150 ngày…