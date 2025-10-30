Hà Nội

Bạn đọc

Tây Ninh: Danh Triệu Vỹ được chỉ định gói thầu gần 2 tỷ tại xã Khánh Hưng

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Danh Triệu Vỹ được Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng (Tây Ninh) chỉ định trúng gói xây lắp hơn 1,982 tỷ đồng, tiết kiệm 0 đồng.

An Nhiên

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở, nhà xe, nhà vệ sinh, hàng rào, lát gạch sân đường Đảng ủy - Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Khánh Hưng có tổng mức đầu tư 2,25 tỷ đồng do UBND xã Khánh Hưng phê duyệt tại Quyết định 1296/QĐ-UBND ngày 01/10/2025.

Gói thầu thi công xây dựng Sửa chữa, cải tạo trụ sở, nhà xe, nhà vệ sinh, hàng rào, lát gạch sân đường Đảng ủy - Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Khánh Hưng có giá 1,982 tỷ đồng. Ngày 20/10/2025, Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng đã chỉ định thầu cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Danh Triệu Vỹ trúng thầu với giá 1,982 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày.

Trúng 14/15 gói thầu với tổng giá trị hơn 16 tỷ

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Danh Triệu Vỹ có địa chỉ tại xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh. Công ty là nhà thầu quen mặt tại huyện Vĩnh Hưng, Long An cũ. Với 14/15 gói thầu đã trúng, tổng giá trị (bao gồm liên danh) hơn 16 tỷ đồng (trên 2,49 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Công ty thường trúng thầu tại UBND xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vĩnh Hưng, Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng, Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng…

Các gói thầu công ty đã trúng gồm:

65.jpg
Trưởng phòng Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng - ông Phan Thành Gẩm đã ký Quyết định cho Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Danh Triệu Vỹ và Công ty TNHH MTV Tường Tộ trúng thầu với giá 8,5 tỷ đồng thực hiện trong 240 ngày. Nguồn: MSC

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa đường bờ tây kênh Măng Đa - Cả Môn (từ cầu Măng Đa - Cả Môn đến kênh Ông Mười) của Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng, liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Danh Triệu Vỹ và Công ty TNHH MTV Tường Tộ trúng với giá 8,5 tỷ đồng thực hiện trong 240 ngày. Đây là liên danh duy nhất tham gia và trúng.

Tại Quyết định phê duyệt KHLCNT Công trình Đường cờ Tổ quốc xã Tuyên Bình, gói thầu thi công xây dựng công trình: Đường cờ Tổ quốc xã Tuyên Bình của UBND xã Tuyên Bình với giá trúng thầu hơn 188 triệu đồng;

Gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng cống thoát nước khu 18 lô tuyến dân cư 504 xã Vĩnh Thuận của UBND xã Vĩnh Thuận với giá trúng thầu hơn 165 triệu đồng;

Tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hệ thống pano tuyên truyền, cột cờ trang trí các tuyến đường chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Vĩnh Hưng với giá 634 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày;

Tại gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở UBND xã Tuyên Bình Tây của UBND xã Tuyên Bình Tây với giá hơn 1,339 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 0,24%) thực hiện trong 150 ngày…

Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng từ ngày 10 - 25/10 đã công bố 6 dự án đầu tư phát triển, 2 thông báo mời thầu, 4 kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nhà thầu trúng gói xây lắp gồm Công ty TNHH Xây dựng Gia Thành Long An, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Danh Triệu Vỹ, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thành Đức L-A.

screenshot-3.jpg
Biên bản mở thầu đã công bố ngày 23/10. Nguồn: MSC

Tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công viên trung tâm xã Khánh Hưng, gói thầu Thi công xây dựng Công viên trung tâm xã Khánh Hưng có giá 11,651 tỷ đồng; theo biên bản mở thầu ngày 23/10, gói thầu đã thu hút 2 nhà thầu tham gia: Công ty TNHH Xây dựng Toàn Mai với giá dự thầu 10,875 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng Nguyên Đồng Thuận với giá dự thầu 10,966 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng cũng đang tìm nhà thầu gói thầu thuộc Dự án Sửa chữa cầu kênh Thị xã với giá 3,38 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành mở thầu ngày 3/11.

Tây Ninh: Thành Đức L-A được chỉ định nâng cấp cống kênh 1000 hơn 1,5 tỷ

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thành Đức L-A được chỉ định gói thầu thi công Nâng cấp cống kênh 1000 hơn 1,5 tỷ đồng.

Dự án Nâng cấp cống kênh 1000 được Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng phê duyệt ngày 10/10/2025 theo Quyết định 36/QĐ-QLDA. Theo đó, gói thầu thi công Nâng cấp cống kênh 1000 có giá 1,851 tỷ đồng, ngày 13/10/2025, Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng, Tây Ninh đã chỉ định thầu cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thành Đức L-A trúng với giá hơn 1,549 tỷ đồng thực hiện trong 210 ngày.

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thành Đức L-A có địa chỉ tại xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh. Công ty có lịch sử trúng 4/4 gói thầu toàn bộ chỉ định thầu, với tổng giá trị trúng thầu độc lập hơn 2 tỷ đồng.

Duy nhất Phương Đạt dự gói thầu hơn 13 tỷ sửa chữa bờ Tây kênh 504 Bắc

Công ty Phương Đạt là nhà thầu duy nhất tham gia dự gói thầu hơn 13 tỷ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh.

Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa bờ Tây kênh 504 Bắc (Kênh 28 - Sông Long Khốt) có tổng kinh phí hơn 16,25 tỷ đồng do UBND tỉnh Long An (cũ) phê duyệt tại Quyết định 6716/QĐ-UBND ngày 16/06/2025.

Gói thầu thi công xây dựng có giá 13,76 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh trực tiếp mời thầu. Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 16/10/2025, gói thầu trên chỉ duy nhất Công ty TNHH Phương Đạt dự thầu với giá 13,24 tỷ đồng.

Gói thầu chỉnh trang Đường tỉnh 819 hơn 12 tỷ về tay Công ty Bình Trang?

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 20/10, gói thầu hơn 12 tỷ của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An chỉ mình Công ty Bình Trang dự thầu.

Công ty Bình Trang "độc diễn" gói thầu hơn 12 tỷ

Với tổng mức đầu tư hơn 219 tỷ đồng, dự án Đường tỉnh 819 do UBND tỉnh Long An (cũ) phê duyệt tại Quyết định 5332/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 và 2890/QĐ-UBND ngày 20/8/2025. Nguồn vốn sử dụng ngân sách Trung ương hỗ trợ (188,392 tỷ đồng), phần còn lại vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

