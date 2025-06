Tàu Thống Nhất Việt Nam được vinh danh đẹp nhất hành tinh

Không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, tuyến tàu Thống Nhất của Việt Nam đã chính thức được xướng tên đầu tiên trong danh sách 24 hành trình tàu hỏa tuyệt vời nhất hành tinh do tạp chí du lịch uy tín Lonely Planet bình chọn trong ấn bản mới nhất Amazing Train Journeys năm 2025. Đây là niềm tự hào không chỉ của ngành đường sắt mà còn là minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Tàu Thống Nhất chạy qua đèo Hải Vân nằm giữa Huế và Đà Nẵng. Ảnh Lonely Planet

Hành trình xuyên Việt đầy cảm xúc

Chạy dọc theo chiều dài đất nước, tuyến tàu Thống Nhất nối liền TP.HCM và Hà Nội với tổng chiều dài khoảng 1.726km. Mỗi ngày, tàu khởi hành đều đặn từ hai đầu đất nước, len lỏi qua 21 tỉnh thành với cảnh quan phong phú và đặc sắc – từ những đô thị lịch sử, rặng núi xanh ngắt, cánh đồng trải rộng đến những bãi biển trải dài bất tận.

Tạp chí Lonely Planet ca ngợi tuyến tàu này không chỉ vì hành trình đẹp mắt mà còn bởi “mỗi chuyến đi là một cuộc phiêu lưu mang lại góc nhìn khác lạ về đất nước hình chữ S”. Những cung đường như đoạn đèo Hải Vân uốn lượn giữa núi rừng và biển cả, hay khung cảnh thanh bình của vùng duyên hải miền Trung, đều khiến du khách phải choáng ngợp và trầm trồ.

Tàu Thống Nhất Việt Nam đứng đầu top các tuyến tàu hoả đẹp nhất thế giới. Ảnh Kevesko

Cảnh đẹp, văn hóa và trải nghiệm “chậm mà sâu”

Theo đánh giá của Lonely Planet, tàu Thống Nhất hội tụ đủ các tiêu chí để trở thành hành trình tàu hỏa đẳng cấp toàn cầu: cảnh quan ngoạn mục, giá trị văn hóa – lịch sử sâu sắc, và đặc biệt là trải nghiệm du lịch chậm đang ngày càng được ưa chuộng.

Trên tàu, du khách có thể dễ dàng cảm nhận được không khí gắn kết của người Việt, thưởng thức ẩm thực địa phương như cơm rang, phở tàu, bánh mì, hay đơn giản chỉ là ngắm nhìn khung cảnh lùi dần sau ô cửa sổ toa tàu. Hành trình này giúp du khách thực sự sống chậm, lắng nghe, quan sát và kết nối với dải đất hình chữ S bằng cả năm giác quan.

Tàu Thống Nhất – niềm tự hào của Đông Nam Á

Không chỉ được yêu thích bởi người dân trong nước, tuyến tàu Thống Nhất còn là lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Với mức giá phải chăng, dịch vụ ngày càng nâng cấp, tàu hỏa trở thành một hình thức du lịch vừa tiết kiệm, vừa an toàn, vừa thân thiện với môi trường.

Lonely Planet đặc biệt nhấn mạnh: “Chuyến tàu Việt Nam không chỉ đơn giản là phương tiện giao thông, đó là hành trình của ký ức, văn hóa và những mảng màu di sản phong phú”. Việc tuyến tàu này được xếp vị trí số 1 trong danh sách những tuyến đường sắt đẹp nhất hành tinh đã khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Được thành lập từ năm 1973 với cuốn Across Asia on the Cheap, Lonely Planet nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu cẩm nang du lịch có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Với hơn 145 triệu ấn phẩm được bán ra, các đánh giá và bình chọn của Lonely Planet luôn được cộng đồng du lịch toàn cầu tin tưởng.

Việc một tuyến tàu của Việt Nam được chọn vào vị trí cao nhất trong danh sách của Lonely Planet không chỉ phản ánh chất lượng hành trình mà còn thể hiện tiềm năng du lịch bền vững, đậm đà bản sắc của đất nước.

Du khách check-in trong chuyến tàu hỏa Thống Nhất. Ảnh @mituchan259

Gợi ý cho du khách muốn trải nghiệm tàu Thống Nhất:

Nên đặt trước vé vào mùa cao điểm (Tết, hè), đặc biệt là loại giường nằm điều hòa để nghỉ ngơi thoải mái.

Hành trình dài nên chuẩn bị sách, tai nghe, sạc dự phòng và đồ ăn nhẹ.

Đừng quên mang theo máy ảnh hoặc điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc thiên nhiên tuyệt đẹp bên đường ray.

Nếu có thời gian, hãy chọn xuống các ga nổi tiếng như Huế, Đà Nẵng, Đồng Hới để khám phá thêm vùng miền dọc tuyến tàu.

Hơn cả một phương tiện di chuyển, tàu Thống Nhất là biểu tượng của sự kết nối, là hành trình lắng đọng và truyền cảm hứng. Việc được Lonely Planet vinh danh là tuyến tàu hỏa tuyệt vời nhất hành tinh năm 2025 không chỉ là niềm tự hào của ngành đường sắt Việt Nam, mà còn là cơ hội để du khách trong và ngoài nước thêm yêu và khám phá vẻ đẹp đất nước theo cách chậm rãi, sâu lắng và đầy thi vị.