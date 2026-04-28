Tàu thám hiểm của NASA phát hiện 7 phân tử hữu cơ mới trên sao Hỏa

Tàu thám hiểm Curiosity của NASA đã tìm thấy 7 phân tử chưa từng được quan sát trước đây trên sao Hỏa.

Theo nghiên cứu mới công bố, một tảng đá được tàu thám hiểm Curiosity của NASA phát hiện trên sao Hỏa chứa "bộ sưu tập đa dạng nhất" các thành phần cấu tạo nên sự sống từng được tìm thấy trên hành tinh đỏ. Curiosity đã tìm thấy 7 phân tử chưa từng được quan sát trước đây trên sao Hỏa.

Vào năm 2020, tàu Curiosity đã phát hiện và khoan vào tảng đá. Giờ đây, các chuyên gia của NASA đã xác nhận tảng đá có chứa phân tử hữu cơ, vốn là hợp chất chứa carbon, đóng vai trò cốt lõi trong mọi dạng sống. Mặc dù các nhà khoa học vẫn chưa thể chứng minh liệu các phân tử này được hình thành do quá trình sinh học hay địa chất nhưng phát hiện mới đã bổ sung thêm bằng chứng cho giả thuyết về việc sao Hỏa thời cổ đại từng tồn tại sự sống.

Phòng thí nghiệm Phản lực (JPL) thuộc NASA, đơn vị phụ trách sứ mệnh này cho biết: "Phát hiện các phân tử hữu cơ mới đã khẳng định lại rằng sao Hỏa thời cổ đại có thành phần hóa học phù hợp để hỗ trợ sự sống. Hơn nữa, các phân tử này bổ sung vào danh sách ngày càng dài các hợp chất được bảo tồn trong đá ngay cả sau hàng tỷ năm tiếp xúc với bức xạ trên sao Hỏa, vốn có thể phân hủy các phân tử này theo thời gian".

Mẫu đá có tên “Mary Anning 3” được phát hiện trên sao Hỏa. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS.

Trong số các phân tử mới được xác định và chưa từng được quan sát trước đây trên sao Hỏa, các chuyên gia chú ý đến hợp chất gọi là vòng dị hợp chứa nitơ (nitrogen heterocycle), được xem là tiền chất cấu trúc của RNA và DNA - hai phân tử mang thông tin di truyền của sự sống.

Phát hiện này bắt nguồn từ một mẫu đá có tên “Mary Anning 3”, được khoan lấy từ năm 2020 tại khu vực giàu đất sét trên núi Sharp. Mẫu đá được đặt theo tên nhà cổ sinh vật học nổi tiếng người Anh vì đã phát hiện ra hóa thạch ichthyosaur và plesiosaur đầu tiên. Giống như môi trường hóa thạch dưới nước mà nhà cổ sinh vật học Anning tìm kiếm, các chất hữu cơ trên sao Hỏa được tìm thấy trong một khu vực trên sao Hỏa từng có rất nhiều hồ và suối trước khi hành tinh này trở nên khô cạn hàng tỷ năm trước.

Theo các chuyên gia, phát hiện mới được đánh giá là “rất sâu sắc” bởi vì các cấu trúc hóa học này có thể là tiền thân của những phân tử sinh học phức tạp hơn, đặc biệt là các hợp chất chứa nitơ, yếu tố thiết yếu trong sự sống.