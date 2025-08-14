Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Xôn xao vật thể kỳ lạ như san hô trên sao Hỏa

Giải mã

Xôn xao vật thể kỳ lạ như san hô trên sao Hỏa

Xe tự hành Curiosity của NASA chụp được ảnh vật thể bí ẩn trên bề mặt sao Hỏa là tảng đá kỳ lạ hình san hô làm dấy lên suy đoán về sự sống trên hành tinh đỏ.

Tâm Anh (Mail Online)
Theo NASA, tảng đá có hình giống san hô trên Trái đất có kích thước nhỏ, màu sáng, bị gió bào mòn qua thời gian. Vật thể này được tàu thám hiểm tìm thấy bên trong hố Gale của hành tinh đỏ vào ngày 24/7 vừa qua. Ảnh: NASA.
Theo NASA, tảng đá có hình giống san hô trên Trái đất có kích thước nhỏ, màu sáng, bị gió bào mòn qua thời gian. Vật thể này được tàu thám hiểm tìm thấy bên trong hố Gale của hành tinh đỏ vào ngày 24/7 vừa qua. Ảnh: NASA.
Tảng đá có hình dáng "kỳ lạ" này rộng khoảng 2,5 cm với các nhánh phức tạp. NASA cho biết tảng đá có hình giống san hô có thể được hình thành từ hàng tỷ năm trước khi nước từng chảy trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: Shutterstock/joshimerbin.
Tảng đá có hình dáng "kỳ lạ" này rộng khoảng 2,5 cm với các nhánh phức tạp. NASA cho biết tảng đá có hình giống san hô có thể được hình thành từ hàng tỷ năm trước khi nước từng chảy trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: Shutterstock/joshimerbin.
Các nhà khoa học cho hay nước chứa đầy khoáng chất hòa tan đã thấm qua các vết nứt nhỏ trên đá sao Hỏa, dần dần lắng đọng vào trong các mạch rắn và sau đó lộ ra do quá trình xói mòn của gió trong hàng tỷ năm. Ảnh: NASA.
Các nhà khoa học cho hay nước chứa đầy khoáng chất hòa tan đã thấm qua các vết nứt nhỏ trên đá sao Hỏa, dần dần lắng đọng vào trong các mạch rắn và sau đó lộ ra do quá trình xói mòn của gió trong hàng tỷ năm. Ảnh: NASA.
"Curiosity đã tìm thấy nhiều tảng đá nhỏ như thế này, được hình thành từ hàng tỷ năm trước khi sao Hỏa vẫn còn nước", NASA chia sẻ. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS.
"Curiosity đã tìm thấy nhiều tảng đá nhỏ như thế này, được hình thành từ hàng tỷ năm trước khi sao Hỏa vẫn còn nước", NASA chia sẻ. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS.
NASA cho biết thêm rằng, hàng tỷ năm xói mòn do gió đã dần dần làm mòn đi lớp đá xung quanh, để lộ ra những hình dạng bất thường của các tảng đá mà chúng ta có thể nhìn thấy ngày nay trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: universetoday.com.
NASA cho biết thêm rằng, hàng tỷ năm xói mòn do gió đã dần dần làm mòn đi lớp đá xung quanh, để lộ ra những hình dạng bất thường của các tảng đá mà chúng ta có thể nhìn thấy ngày nay trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: universetoday.com.
Bức ảnh tảng đá có hình san hô được chụp bằng Remote Micro Imager của Curiosity vào ngày 24/7/2025, tức ngày thứ 4.609 của xe tự hành này trên sao Hỏa. Ảnh: orbitaltoday.
Bức ảnh tảng đá có hình san hô được chụp bằng Remote Micro Imager của Curiosity vào ngày 24/7/2025, tức ngày thứ 4.609 của xe tự hành này trên sao Hỏa. Ảnh: orbitaltoday.
Sau khi ảnh chụp tảng đá giống san hô trên được công bố thu hút sự quan tâm của công chúng, một số người dùng mạng xã hội X đã để lại bình luận cho rằng đó là bằng chứng của việc sự sống từng tồn tại trên sao Hỏa. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS.
Sau khi ảnh chụp tảng đá giống san hô trên được công bố thu hút sự quan tâm của công chúng, một số người dùng mạng xã hội X đã để lại bình luận cho rằng đó là bằng chứng của việc sự sống từng tồn tại trên sao Hỏa. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS.
"San hô là dấu hiệu thực sự của các dạng sống cổ xưa cùng với các dòng sông cổ xưa. Đây là một khám phá lớn!", một cư dân mạng bình luận. Ảnh: NASA/JPL-CALTECH/MSSS/HANDOUT/Anadolu Agency/Getty Images.
"San hô là dấu hiệu thực sự của các dạng sống cổ xưa cùng với các dòng sông cổ xưa. Đây là một khám phá lớn!", một cư dân mạng bình luận. Ảnh: NASA/JPL-CALTECH/MSSS/HANDOUT/Anadolu Agency/Getty Images.
Trong khi đó, một người khác viết trên mạng xã hội X: "Đây chính là bằng chứng vật chất về sự sống ngoài hành tinh hóa thạch trên sao Hỏa mà mọi người vẫn hằng mong chờ. Rõ ràng là nó đã tồn tại từ lâu rồi". Ảnh: science.nasa.gov.
Trong khi đó, một người khác viết trên mạng xã hội X: "Đây chính là bằng chứng vật chất về sự sống ngoài hành tinh hóa thạch trên sao Hỏa mà mọi người vẫn hằng mong chờ. Rõ ràng là nó đã tồn tại từ lâu rồi". Ảnh: science.nasa.gov.
Cho đến nay, xe tự hành Curiosity đã đi được khoảng 35 km trong miệng núi lửa rộng 154 km trên sao Hỏa. Trên đường đi, Curiosity đã dừng lại để khoan vào đá, thu thập các mẫu vật và dữ liệu. Từ đây, NASA phát hiện ra nhiều bằng chứng cho thấy tiềm năng sự sống từng tồn tại trên sao Hỏa, bao gồm sự hiện diện của một hồ nước vào khoảng 3,7 tỷ năm năm trước. Ảnh: universetoday.
Cho đến nay, xe tự hành Curiosity đã đi được khoảng 35 km trong miệng núi lửa rộng 154 km trên sao Hỏa. Trên đường đi, Curiosity đã dừng lại để khoan vào đá, thu thập các mẫu vật và dữ liệu. Từ đây, NASA phát hiện ra nhiều bằng chứng cho thấy tiềm năng sự sống từng tồn tại trên sao Hỏa, bao gồm sự hiện diện của một hồ nước vào khoảng 3,7 tỷ năm năm trước. Ảnh: universetoday.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (Mail Online)
#vật thể bí ẩn trên sao Hỏa #xe tự hành Curiosity NASA #sao Hỏa #tảng đá

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT