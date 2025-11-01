Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Tàu sân bay lớn nhất thế giới Trung Quốc chế tạo hé lộ năng lực vượt trội

Những hình ảnh vệ tinh tại xưởng đóng tàu Dalian, đông bắc Trung Quốc cho thấy tiến độ đáng kể trong giai đoạn đầu xây dựng tàu sân bay thế hệ mới của nước này.

Kiến Thiết

Những hình ảnh vệ tinh chụp tại xưởng đóng tàu Dalian ở đông bắc Trung Quốc cho thấy tiến độ đáng kể trong giai đoạn đầu xây dựng tàu sân bay thế hệ mới của nước này – dự kiến sẽ trở thành tàu chiến lớn nhất thế giới.

tau-san-bay-phuc-kien.jpg
Tàu sân bay Phúc Kiến.

Trung Quốc hiện đã hoàn thiện ba tàu sân bay có khả năng triển khai máy bay cánh cố định, trong đó đáng chú ý nhất là tàu sân bay siêu lớn Phúc Kiến (Fujian) – được đặt lườn năm 2015 và hạ thủy vào tháng 6/2022. Với lượng choán nước khoảng 80.000 tấn, Phúc Kiến là tàu chiến lớn nhất thế giới ngoài Hải quân Mỹ và là siêu tàu sân bay duy nhất không thuộc Mỹ.

Dù vậy, con tàu này được cho là duy nhất trong lớp của mình, và tàu kế nhiệm đang được phát triển trong khuôn khổ chương trình Type 004, với lượng choán nước dự kiến từ 110.000–120.000 tấn – đủ để trở thành tàu chiến lớn nhất từng được chế tạo.

nhung-hinh-anh-dau-tien-cua-tau-san-bay-dang-xay-dung-o-dalian.jpg
Những hình ảnh đầu tiên về tàu sân bay mới đang được chế tạo.

Hình ảnh mới nhất cho thấy quá trình lắp ráp module thân tàu đã bắt đầu tại Dalian, trùng thời điểm Phúc Kiến đang hoàn tất giai đoạn thử nghiệm trên biển. Nhiều nguồn tin cho rằng tàu sân bay mới sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân, sau khi các báo cáo vào cuối năm 2024 xác nhận Trung Quốc đang xây dựng một lò phản ứng hạt nhân nguyên mẫu trên đất liền gần thành phố Leshan để cung cấp năng lượng cho tàu mặt nước.

Nếu đúng vậy, động cơ hạt nhân sẽ giúp siêu tàu sân bay mới có khả năng hoạt động lâu dài trên biển xa, không phụ thuộc vào tiếp nhiên liệu, đồng thời duy trì tốc độ cao ổn định trong thời gian dài - vượt xa giới hạn của các tàu chạy bằng nhiên liệu thông thường như Phúc Kiến.

sieu-tau-san-bay-my-uss-gerald-ford.jpg
Siêu tàu sân bay Mỹ USS Gerald Ford.

Hiện nay, chỉ có một số ít tàu mặt nước trên thế giới sử dụng năng lượng hạt nhân, gồm 11 siêu tàu sân bay của Mỹ, tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp, và hai tàu tuần dương lớp Kirov của Nga. Dù sở hữu nhiều ưu điểm, chi phí chế tạo và vận hành các tàu này cực kỳ cao, khiến giới phân tích đặt câu hỏi về hiệu quả kinh tế của việc Trung Quốc phát triển một siêu tàu sân bay hạt nhân – đặc biệt nếu chủ yếu hoạt động trong khu vực Tây Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, việc mở rộng hoạt động hải quân ra khắp Thái Bình Dương, thậm chí tới gần bờ biển Mỹ, cùng với mối đe dọa đối với tuyến thương mại và hàng hải của Trung Quốc tại Bắc Cực và Đông Nam Á, là những lý do thuyết phục để đầu tư vào loại tàu chiến tầm xa này.

chien-dau-co-tang-hinh-j-35-cat-canh-tu-tau-san-bay.jpg
Chiến đấu cơ tàng hình J-35 cất cánh từ tàu sân bay Phúc Kiến.

Trong vài năm gần đây, chương trình tàu sân bay của Trung Quốc đạt những bước tiến vượt bậc. Nước này không chỉ là quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ tích hợp hệ thống phóng điện từ (EMALS) lên tàu Phúc Kiến, mà còn triển khai biên đội không quân hải quân mạnh hàng đầu thế giới, gồm các tiêm kích J-35 và J-15T, máy bay tác chiến điện tử J-15D, cùng máy bay cảnh báo sớm KJ-600. Những dòng máy bay này dự kiến sẽ tiếp tục được trang bị trên siêu tàu sân bay mới, thậm chí với số lượng nhiều hơn.

Trung Quốc cũng được kỳ vọng sẽ giới thiệu tiêm kích thế hệ thứ sáu đầu tiên vào đầu những năm 2030 – sớm hơn các cường quốc khác vài năm. Vì vậy, khả năng tàu sân bay Type 004 được trang bị máy bay chiến đấu thế hệ sáu ngay trong giai đoạn giữa thập kỷ tới là điều hoàn toàn có thể, mở ra kỷ nguyên mới cho sức mạnh hải quân Trung Quốc.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/worlds-largest-aircraft-carrier-china-dailian
#Phát triển tàu sân bay Trung Quốc #Tàu sân bay thế hệ mới #Năng lượng hạt nhân trên tàu chiến #Chương trình tàu sân bay Type 004 #Tiêm kích thế hệ sáu Trung Quốc

Bài liên quan

Quân sự

Tàu sân bay Phúc Kiến thử nghiệm phóng tiêm kích J-15T

Tàu sân bay Phúc Kiến của Hải quân Trung Quốc được cho là đã bắt đầu thử nghiệm tích hợp máy bay chiến đấu J-15T mới với máy phóng điện từ.

1-3286.png
Được biết, Phúc Kiến là tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc và cũng là tàu lớn nhất, với lượng giãn nước khi đầy tải vượt 80.000 tấn. Thiết kế sàn bay phẳng và 3 máy phóng điện từ cho phép tàu Phúc Kiến triển khai các loại máy bay hiện đại một cách linh hoạt và hiệu quả hơn rất nhiều. Ảnh: @CCTV.
2-1037.png
Kể từ khi hạ thủy tại Xưởng đóng tàu Giang Nam, tàu sân bay này đã trải qua 8 lần thử nghiệm trên biển. Ảnh: @CCTV.
Xem chi tiết

Quân sự

Liệu Nga có còn cứu vãn được tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov?

Nga có lựa chọn tuyệt vời để cứu tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của mình, đó là nhờ sự hỗ trợ của Trung Quốc, họ có thể giúp nâng cao sức mạnh tàu sân bay này.

1-3503.png
Vào đầu tháng 7/2025, hãng truyền thông Nga Izvestia đưa tin rằng, các kế hoạch đang được xem xét để loại tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga, tàu Đô đốc Kuznetsov ra khỏi biên chế, sau khi công việc sửa chữa và nâng cấp con tàu đã bị đình chỉ một thời gian trước đó. Ảnh: @ Aero News Journal.
2-442.png
Động thái này diễn ra sau các báo cáo vào tháng 9/2024 cho rằng, thủy thủ đoàn của tàu sân bay này đã thành lập một tiểu đoàn bộ binh hải quân mới, cho thấy rằng không có kế hoạch khôi phục tàu chiến này để phục vụ trong tương lai gần. Ảnh: @ National Security Journal.
Xem chi tiết

Quân sự

Ảnh vệ tinh tiết lộ tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc đi vào hoạt động

Tàu sân bay Phúc Kiến đang hoàn thiện ở Thượng Hải có dấu hiệu hoạt động của máy bay cánh cố định trong quá trình thử nghiệm trên biển.

Trung Quốc đã bắt đầu vận hành boong tàu trên tàu sân bay thứ ba mang tên Phúc Kiến trước thời điểm tàu ​​này dự kiến ​​đưa vào hoạt động. Theo các thuật ngữ quân sự, đây được gọi là hoạt động trên boong, một cột mốc rất quan trọng đối với các hàng không mẫu hạm.

Hình ảnh vệ tinh chụp từ tháng 4 đến tháng 5/2025 cho thấy có vết trượt ở khu vực phục hồi của sàn đáp góc cạnh của tàu sân bay. Điều này cho thấy Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Hoa (PLA) đã vận hành cất/hạ cánh các chiến đấu cơ trên boong.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới