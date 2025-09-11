Hà Nội

Tậu chung cư 25 tầng đập thông làm nhà riêng, Lý Nhã Kỳ giàu cỡ nào?

Kinh doanh

Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khối tài sản kếch xù, bao gồm hàng loạt bất động sản, siêu xe, kim cương và hàng hiệu. 

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ còn là doanh nhân. Nhờ kinh doanh thuận lợi, Lý Nhã Kỳ sở hữu khối tài sản "kếch xù". Ảnh: FBNV
Lý Nhã Kỳ nắm trong tay loạt bất động sản giá trị trải dài từ TP HCM đến Đà Lạt, Vũng Tàu...Ảnh: Facebook
Đáng chú ý, Lý Nhã Kỳ từng mạnh tay mua toàn bộ căn hộ trong một tòa chung cư 25 tầng, sau đó đập thông để biến thành cơ ngơi riêng. Ảnh: FBNV
Bên trong đầy đủ tiện nghi, có cả phòng giải trí, khu quay phim và không gian rộng tới mức có thể chứa cả trăm người. Ảnh: FBNV
Trước đó, Lý Nhã Kỳ từng gây xôn xao với bạch dinh dát vàng, phong cách hoàng gia châu Âu. Ảnh: Internet
Lý Nhã Kỳ còn xây biệt phủ rộng 10.000m2, trị giá hàng triệu đô để dành tặng mẹ trong dịp lễ Vu Lan. Ảnh: FBNV
Ở Đà Lạt, Lý Nhã Kỳ sở hữu khu resort được xây dựng trong khuôn viên rộng đến 7.000 m2, gồm 16 căn biệt thự cao cấp. Ảnh: FBNV
Ngoài bất động sản, Lý Nhã Kỳ từng gây choáng khi sở hữu du thuyền với giá 4,4 triệu USD (gần 100 tỷ đồng). Ảnh: Internet
Lý Nhã Kỳ có khoảng 400 chiếc túi hàng hiệu, có cái trị giá vài chục tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Số lượng túi đắt đỏ nhiều đến mức đôi khi mất vài chiếc Lý Nhã Kỳ cũng không nhận ra. Ảnh: FBNV
Lý Nhã Kỳ còn được nhiều người gọi là "chị đại kim cương". Ảnh: FBNV
Chưa hết, người đẹp còn sở hữu nhiều xe sang giá đắt đỏ. Ảnh: FBNV
