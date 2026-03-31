Tàu chở dầu Trung Quốc an toàn qua eo Hormuz, giá xăng ở Mỹ tăng kỷ lục

Cùng lúc có 3 tàu chở dầu Trung Quốc an toàn đi qua eo biển Hormuz, trong khi đó giá xăng tại Mỹ đã tăng 25% báo hiệu một thế giới chia rẽ sâu sắc.

Các tàu chở dầu Trung Quốc gần đây đã có thể di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz “sau khi phối hợp với các bên liên quan”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết.

"Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ từ các bên liên quan," bà Mao Ninh nói mà không nêu tên các bên cụ thể.

Bà Mao Ninh nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của Trung Quốc, nói rằng eo biển này là hành lang quan trọng cho việc buôn bán hàng hóa và năng lượng.

Giá xăng ở Mỹ tăng mạnh

Trong khi đó giá xăng tại Mỹ đã vượt mức trung bình 4 USD một gallon lần đầu tiên kể từ năm 2022 vào thứ Ba khi cuộc chiến với Iran đẩy giá nhiên liệu tăng vọt trên toàn thế giới.

Theo câu lạc bộ ô tô AAA, giá trung bình toàn quốc cho một gallon xăng thường hiện nay là 4,02 USD, cao hơn hơn 1 USD (25%) so với trước khi chiến tranh bắt đầu.

Lần cuối cùng các tài xế Mỹ phải trả mức giá cao như vậy tại cây xăng là gần bốn năm trước, ngay sau khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra.

Mức giá này là mức trung bình toàn nước Mỹ, có nghĩa là người lái xe ở một số tiểu bang đã phải trả hơn 4 đô la một gallon trong một thời gian dài. Giá cả khác nhau giữa các tiểu bang do nhiều yếu tố, từ nguồn cung cấp tại địa phương đến mức thuế khác nhau.

Các phương tiện đi ngang qua bảng giá xăng tại một trạm xăng ở Philadelphia, Mỹ.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chung chống lại Iran vào ngày 28 tháng 2, giá dầu thô - thành phần chính trong xăng - đã tăng vọt và biến động nhanh chóng. Điều này là do cuộc xung đột đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng và sự cắt giảm sản lượng từ các nhà sản xuất dầu lớn trên khắp Trung Đông.

Hôm nay, 31/3 Văn phòng truyền thông Dubai cho biết một máy bay không người lái đã tấn công tàu chở dầu của Kuwait trong vùng biển Dubai.

Theo thông báo từ văn phòng truyền thông, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy và xác nhận tất cả 24 thành viên phi hành đoàn đều an toàn.

Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh, do quân đội Anh điều hành, đã báo cáo về vụ tấn công, cho biết tàu này cách Dubai 31 hải lý (57 km) về phía tây bắc.

Một vật thể lạ đã bắn trúng mạn phải của tàu chở dầu, gây ra hỏa hoạn trên tàu. Trung tâm cho biết không có tác động nào đến môi trường.

Thế giới chứng kiến một sự chia rẽ sâu sắc

Iran luôn duy trì quan điểm eo biển Hormuz không bị đóng cửa, tuy nhiên bất kỳ tàu chở dầu nào đi qua mà không thông báo hoặc tàu của các nước có quan hệ hỗ trợ Mỹ và Israel chống lại đất nước họ sẽ không được phép đi qua.

Đầu tháng 3, một tàu chở dầu khác thuộc sở hữu của Trung Quốc cũng đã di chuyển qua eo biển Hormuz. Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, lưu lượng giao thông qua eo biển đã giảm mạnh, trung bình mỗi ngày chỉ có hai tàu chở dầu rời Vịnh, giảm so với khoảng 30 tàu trước chiến tranh, theo Braemar Research, một trong những công ty môi giới tàu biển lớn nhất thế giới.

Trong số lượng dòng chảy hạn chế còn lại, hơn một nửa xuất phát từ Iran, và một phần đáng kể hướng đến Trung Quốc. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết "các quốc gia thân thiện" - bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Nga - có thể đi qua hành lang an toàn được chỉ định.

Nó được trình bày như một sự sắp xếp về mặt hậu cần, nhưng nó thực hiện một việc có ý nghĩa hơn thế. Nó đặt tên cho một danh mục.

Hành động này báo hiệu rằng cuộc xung đột này không còn chỉ đơn thuần là đối đầu quân sự. Nó đang bắt đầu phân loại thế giới dựa trên hành vi – và ngày càng nhiều hơn, dựa trên sự liên kết kinh tế.

Iran chỉ cho phép tàu Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đi qua một hành lang an toàn được chỉ định

Sự chia rẽ đang hình thành này không mang tính chính thức. Không có hiệp ước hay tuyên bố liên minh nào. Nhưng có một sự phân tách rõ ràng giữa những người gây áp lực và những người tiếp tục hoạt động trong phạm vi ảnh hưởng của nó.

Trung Quốc nằm ở vị trí trung tâm của không gian đó. Nước này không tham gia vào cuộc đối đầu, nhưng cũng không từ bỏ mối quan hệ kinh tế duy trì sự thịnh vượng của Iran.

Quan điểm đó vẫn nhất quán trong suốt thời gian qua, nhưng chiến tranh đang làm cho nó trở nên rõ nét hơn. Việc tiếp tục giao dịch trong điều kiện rủi ro cao trở thành một hình thức định vị, cho dù có được gọi tên như vậy hay không.

Cách diễn đạt về "các quốc gia thân thiện" thể hiện sự thay đổi đó. Nó phản ánh sự dịch chuyển từ các liên minh được xây dựng trên hệ tư tưởng sang các nhóm được hình thành bởi hành vi.