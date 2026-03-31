Tàu chở dầu Trung Quốc an toàn qua eo Hormuz, giá xăng ở Mỹ tăng kỷ lục

Cùng lúc có 3 tàu chở dầu Trung Quốc an toàn đi qua eo biển Hormuz, trong khi đó giá xăng tại Mỹ đã tăng 25% báo hiệu một thế giới chia rẽ sâu sắc.

Tuệ Minh

Các tàu chở dầu Trung Quốc gần đây đã có thể di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz “sau khi phối hợp với các bên liên quan”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết.

"Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ từ các bên liên quan," bà Mao Ninh nói mà không nêu tên các bên cụ thể.

Bà Mao Ninh nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của Trung Quốc, nói rằng eo biển này là hành lang quan trọng cho việc buôn bán hàng hóa và năng lượng.

Giá xăng ở Mỹ tăng mạnh

Trong khi đó giá xăng tại Mỹ đã vượt mức trung bình 4 USD một gallon lần đầu tiên kể từ năm 2022 vào thứ Ba khi cuộc chiến với Iran đẩy giá nhiên liệu tăng vọt trên toàn thế giới.

Theo câu lạc bộ ô tô AAA, giá trung bình toàn quốc cho một gallon xăng thường hiện nay là 4,02 USD, cao hơn hơn 1 USD (25%) so với trước khi chiến tranh bắt đầu.

Lần cuối cùng các tài xế Mỹ phải trả mức giá cao như vậy tại cây xăng là gần bốn năm trước, ngay sau khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra.

Mức giá này là mức trung bình toàn nước Mỹ, có nghĩa là người lái xe ở một số tiểu bang đã phải trả hơn 4 đô la một gallon trong một thời gian dài. Giá cả khác nhau giữa các tiểu bang do nhiều yếu tố, từ nguồn cung cấp tại địa phương đến mức thuế khác nhau.

ap26086614522951.jpg
Các phương tiện đi ngang qua bảng giá xăng tại một trạm xăng ở Philadelphia, Mỹ.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chung chống lại Iran vào ngày 28 tháng 2, giá dầu thô - thành phần chính trong xăng - đã tăng vọt và biến động nhanh chóng. Điều này là do cuộc xung đột đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng và sự cắt giảm sản lượng từ các nhà sản xuất dầu lớn trên khắp Trung Đông.

Hôm nay, 31/3 Văn phòng truyền thông Dubai cho biết một máy bay không người lái đã tấn công tàu chở dầu của Kuwait trong vùng biển Dubai.

Theo thông báo từ văn phòng truyền thông, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy và xác nhận tất cả 24 thành viên phi hành đoàn đều an toàn.

Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh, do quân đội Anh điều hành, đã báo cáo về vụ tấn công, cho biết tàu này cách Dubai 31 hải lý (57 km) về phía tây bắc.

Một vật thể lạ đã bắn trúng mạn phải của tàu chở dầu, gây ra hỏa hoạn trên tàu. Trung tâm cho biết không có tác động nào đến môi trường.

Thế giới chứng kiến một sự chia rẽ sâu sắc

Iran luôn duy trì quan điểm eo biển Hormuz không bị đóng cửa, tuy nhiên bất kỳ tàu chở dầu nào đi qua mà không thông báo hoặc tàu của các nước có quan hệ hỗ trợ Mỹ và Israel chống lại đất nước họ sẽ không được phép đi qua.

Đầu tháng 3, một tàu chở dầu khác thuộc sở hữu của Trung Quốc cũng đã di chuyển qua eo biển Hormuz. Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, lưu lượng giao thông qua eo biển đã giảm mạnh, trung bình mỗi ngày chỉ có hai tàu chở dầu rời Vịnh, giảm so với khoảng 30 tàu trước chiến tranh, theo Braemar Research, một trong những công ty môi giới tàu biển lớn nhất thế giới.

Trong số lượng dòng chảy hạn chế còn lại, hơn một nửa xuất phát từ Iran, và một phần đáng kể hướng đến Trung Quốc. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết "các quốc gia thân thiện" - bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Nga - có thể đi qua hành lang an toàn được chỉ định.

Nó được trình bày như một sự sắp xếp về mặt hậu cần, nhưng nó thực hiện một việc có ý nghĩa hơn thế. Nó đặt tên cho một danh mục.

Hành động này báo hiệu rằng cuộc xung đột này không còn chỉ đơn thuần là đối đầu quân sự. Nó đang bắt đầu phân loại thế giới dựa trên hành vi – và ngày càng nhiều hơn, dựa trên sự liên kết kinh tế.

nga-trung-quoc-an-do-lanh-dao-ben-le-g20-epa.jpg
Iran chỉ cho phép tàu Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đi qua một hành lang an toàn được chỉ định

Sự chia rẽ đang hình thành này không mang tính chính thức. Không có hiệp ước hay tuyên bố liên minh nào. Nhưng có một sự phân tách rõ ràng giữa những người gây áp lực và những người tiếp tục hoạt động trong phạm vi ảnh hưởng của nó.

Trung Quốc nằm ở vị trí trung tâm của không gian đó. Nước này không tham gia vào cuộc đối đầu, nhưng cũng không từ bỏ mối quan hệ kinh tế duy trì sự thịnh vượng của Iran.

Quan điểm đó vẫn nhất quán trong suốt thời gian qua, nhưng chiến tranh đang làm cho nó trở nên rõ nét hơn. Việc tiếp tục giao dịch trong điều kiện rủi ro cao trở thành một hình thức định vị, cho dù có được gọi tên như vậy hay không.

Cách diễn đạt về "các quốc gia thân thiện" thể hiện sự thay đổi đó. Nó phản ánh sự dịch chuyển từ các liên minh được xây dựng trên hệ tư tưởng sang các nhóm được hình thành bởi hành vi.

Video ông Trump chia sẻ về vụ tấn công vào cơ sở hạt nhân Isfahan.
AP, Al Arabya, TTXVN
Quân sự - Thế giới

Đồng minh Mỹ muốn kết thúc xung đột Iran, ông Trump đòi trả chi phí

Các nước đồng minh của Mỹ tại Trung Đông được cho là muốn Mỹ tấn công Iran mạnh mẽ hơn nữa và ông Trump nắm lấy cơ hội này một cách rất thực dụng.

Nhà Trắng cho biết ông Trump quan tâm đến việc kêu gọi các quốc gia Ả Rập giúp chi trả cho cuộc chiến tranh với Iran.

Tại một cuộc họp báo, khi được hỏi liệu các nước Ả Rập có đứng ra giúp chi trả cho cuộc chiến hay không, bà Leavitt cho biết bà sẽ không nói trước ý kiến ​​của tổng thống đảng Cộng hòa nhưng đó là một ý tưởng mà ông Trump đã đưa ra.

Quân sự - Thế giới

Chiến sự Trung Đông ngày 31/3, đồng minh của Mỹ 'thêm dầu vào lửa'

Trong khi những nỗ lực ngoại giao chưa mang lại kết quả cụ thể thì các quốc gia đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh và Israel lại hối thúc đẩymạnh chiến tranh.

Theo các quan chức Mỹ, các nước vùng Vịnh và Israel, các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh cho rằng Tehran vẫn chưa bị suy yếu đủ sau chiến dịch ném bom kéo dài một tháng do Mỹ dẫn đầu.

Lãnh đạo các quốc gia vùng Vịnh giàu có như Ả Rập Xê Út và Qatar, cùng với đồng minh quan trọng của Mỹ là Jordan, UAE đã có cuộc gặp trực tiếp hôm thứ Hai để thảo luận về căng thẳng khu vực và các biện pháp tránh leo thang hơn nữa.

Quân sự - Thế giới

Căng thẳng tại Trung Đông tăng cao, các quốc gia tìm lối thoát ngoại giao

Dù các cuộc họp khu vực diễn ra, xung đột vẫn chưa dừng, khi các bên đối đầu quyết liệt, nguy cơ chiến tranh toàn diện ngày càng rõ ràng.

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran cảnh báo mạnh mẽ Mỹ không tiến hành chiến dịch trên bộ, trong lúc các cường quốc khu vực nhóm họp tại Pakistan nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng.

Tại thủ đô Islamabad, ngoại trưởng các nước Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã tham gia các cuộc thảo luận cấp cao do Pakistan chủ trì. Mục tiêu là thúc đẩy một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến đang lan rộng giữa Iran và liên minh Mỹ - Israel.

