Tạo nền tảng đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng 16/7, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XX, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn cho biết, sau hợp nhất hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, tỉnh đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi về quy mô phát triển, tiềm lực kinh tế, công nghiệp, dịch vụ và đô thị; đồng thời nhận được sự quan tâm, ủng hộ đặc biệt của Trung ương trong quá trình xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Sự đồng thuận, kỳ vọng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng với hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất, quyết tâm đổi mới là nền tảng quan trọng để tỉnh bứt phá trong giai đoạn mới.

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp.

Vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại cần tập trung tháo gỡ. Trong đó, chất lượng tăng trưởng chưa thực sự bền vững; các động lực tăng trưởng chưa phát huy hết tiềm năng, kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI và ngành công nghiệp điện tử. Các động lực từ doanh nghiệp trong nước, dịch vụ chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số chưa phát triển tương xứng.

Nhiều nguồn lực phát triển chưa được khơi thông; tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, giao đất, xác định giá đất, hoàn thiện thủ tục đầu tư còn chậm; nhiều dự án kéo dài nhiều năm chưa được tháo gỡ.

Đầu tư công vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn. Đến ngày 13/7, toàn tỉnh mới giải ngân gần 7.000 tỷ đồng, đạt khoảng 44,62% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; nhiều xã có tỷ lệ giải ngân dưới 10%. Toàn tỉnh còn 570 cơ sở nhà, đất dôi dư và 188 dự án tồn đọng kéo dài chưa được xử lý dứt điểm.

Cơ cấu thu ngân sách cũng chưa bền vững khi 64,5% nguồn thu vẫn phụ thuộc vào khu vực FDI và đất đai. Lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa tạo được đột phá; tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn chậm; tình trạng vi phạm đất đai, xây dựng trái phép, ô nhiễm môi trường chưa được xử lý triệt để.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải là thiếu cơ chế hay nguồn lực mà là khâu tổ chức thực hiện, vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, phối hợp chưa hiệu quả, làm chậm tiến độ giải quyết công việc.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt 12,5%, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu 6 tháng cuối năm phải đạt mức tăng trưởng khoảng 14,2%. Theo đó, các sở, ngành, địa phương cần cụ thể hóa mục tiêu bằng kịch bản tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực; lượng hóa đóng góp của từng dự án, doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để dồn áp lực vào cuối năm.

Người đứng đầu các sở, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất; duy trì đối thoại định kỳ để tháo gỡ khó khăn về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động và thủ tục hành chính

Lĩnh vực xây dựng cần tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp; phấn đấu bổ sung từ 500 - 600 ha quỹ đất sạch có hạ tầng đồng bộ để thu hút các dự án quy mô lớn. Đồng thời nghiên cứu phát triển các khu công nghiệp chuyên biệt dành cho nhà đầu tư chiến lược.

Đối với thương mại, dịch vụ, tập trung kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường, đẩy nhanh các dự án logistics, thương mại, du lịch nhằm tạo động lực tăng trưởng mới...

Tạo nền tảng đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là dấu mốc quan trọng nhưng không phải đích đến mà là điểm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới.

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược; phát triển khu thương mại tự do khoảng 5.000 ha gắn với sân bay Gia Bình; hình thành khu kinh tế chuyên biệt, khu công nghệ số tập trung, trung tâm logistics, dịch vụ chất lượng cao để thu hút các tập đoàn công nghệ lớn và các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Toàn cảnh kỳ họp thứ thứ 6, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng với đó, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, văn hóa, xã hội, cây xanh, môi trường; xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, quản trị trên nền tảng dữ liệu số, hướng tới xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị xanh, thông minh, văn minh và đáng sống.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất và thủ tục đầu tư.

Trước mắt, khẩn trương xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, các dự án tồn đọng kéo dài theo phương án đã được phê duyệt; hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường.

Đối với đầu tư công, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; đồng thời hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 để triển khai ngay khi được bố trí vốn.

Một góc Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu chuyển từ tư duy tăng thu trước mắt sang nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, từng bước giảm phụ thuộc vào khu vực FDI.

Các cơ quan, đơn vị phải giải quyết nhanh nhất, đúng nhất các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp với tinh thần phục vụ, kiến tạo phát triển

Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, quản trị trên nền dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong điều hành; triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh tại các khu vực đủ điều kiện để sớm tạo ra các sản phẩm, kết quả cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đối với việc sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục công lập, tỉnh sẽ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2026 theo đúng lộ trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt là không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh, hạn chế tối đa việc học sinh phải chuyển trường, đi học xa; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đội ngũ giáo viên và học sinh…