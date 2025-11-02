Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tàn tích trung tâm nghi lễ tráng lệ của của Đế quốc Ba Tư cổ đại

Kho tri thức

Tàn tích trung tâm nghi lễ tráng lệ của của Đế quốc Ba Tư cổ đại

Persepolis (ngày nay nằm ở Iran) là trung tâm quyền lực của vương triều Achaemenid Ba Tư, nơi vẫn còn lưu giữ vẻ tráng lệ qua hàng nghìn năm.

T.B (tổng hợp)
Thành lập bởi vua Darius I. Persepolis được xây dựng khoảng năm 518 TCN để làm trung tâm nghi lễ của Đế quốc Ba Tư. Ảnh: Pinterest.
Thành lập bởi vua Darius I. Persepolis được xây dựng khoảng năm 518 TCN để làm trung tâm nghi lễ của Đế quốc Ba Tư. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc đá hùng vĩ. Persepolis có nhiều công trình làm bằng đá cẩm thạch và chạm khắc tinh xảo với hình tượng sư tử, bò và chiến binh. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc đá hùng vĩ. Persepolis có nhiều công trình làm bằng đá cẩm thạch và chạm khắc tinh xảo với hình tượng sư tử, bò và chiến binh. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng quyền lực. Kiến trúc của tòa thành thể hiện uy quyền và sự thịnh vượng của Ba Tư cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng quyền lực. Kiến trúc của tòa thành thể hiện uy quyền và sự thịnh vượng của Ba Tư cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ cổ khắc trên các tấm bia. Các bia ký tại Persepolis chứa chữ hình nêm Ba Tư cổ, Elamite và Babylon, là nguồn tư liệu vô giá về lịch sử và ngôn ngữ thời cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ cổ khắc trên các tấm bia. Các bia ký tại Persepolis chứa chữ hình nêm Ba Tư cổ, Elamite và Babylon, là nguồn tư liệu vô giá về lịch sử và ngôn ngữ thời cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Bị hủy diệt dưới tay Alexander Đại đế. Thành Persepolis bị quân Alexander Đại đế đốt cháy vào năm 330 TCN. Ảnh: Pinterest.
Bị hủy diệt dưới tay Alexander Đại đế. Thành Persepolis bị quân Alexander Đại đế đốt cháy vào năm 330 TCN. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng văn minh nhân loại. Persepolis là minh chứng cho tầm vóc kỹ thuật và nghệ thuật của nhân loại thời cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng văn minh nhân loại. Persepolis là minh chứng cho tầm vóc kỹ thuật và nghệ thuật của nhân loại thời cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Di sản UNESCO. Persepolis được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1979. Ảnh: Pinterest.
Di sản UNESCO. Persepolis được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1979. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Di sản cổ đại Persepolis #Kiến trúc Đế quốc Ba Tư #Nghi lễ và quyền lực cổ đại #Chữ viết cổ Ba Tư #Sự hủy diệt của Persepolis #Văn minh nhân loại

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT