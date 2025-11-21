[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp thăng hoa của NSƯT Tân Nhàn

Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Trong chung kết Miss Universe 2025 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025, mỹ nhân Mexico Fatima Bosch đăng quang. Đại diện Việt Nam - Hương Giang trượt top 30.
Các đại diện: Venezuela, Bờ Biển Ngà, Philippines, Puerto Rico…được dự đoán giành vương miện Miss Universe 2025.
Sau ly hôn,Thanh Hương gây chú ý khi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Sự trẻ trung, vóc dáng gợi cảm giúp cô trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện.
Hương Giang có những lợi thế riêng khi đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe 2025.
Shin Min Ah - Kim Woo Bin yêu nhau sau khi tham gia một dự án quảng cáo, cùng vượt qua biến cố bệnh tật. Tháng 12/2025, cặp đôi ‘chị em’ sẽ tổ chức đám cưới.
Các mỹ nhân Nigeria, Mexico và Venezuela gợi cảm hơn bội phần sau khi đoạt á hậu Miss Universe 2024.
Tham gia hoạt động ở cuộc thi Miss International 2025, Kiều Duy khoe nhan sắc ngọt ngào, gợi cảm với váy bồng bềnh trễ vai.
Uyển Ân – em gái MC Trấn Thành thu hút sự chú ý khi liên tục xuất hiện trong những mẫu váy cúp ngực gợi cảm, tôn trọn sắc vóc ngày càng cuốn hút ở tuổi U30.
MC Thu Hoài, diễn viên Thu Trang, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Vân Trang..dành những lời đặc biệt gửi đến các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Ở bán kết Miss Universe 2025, Hương Giang trình diễn tự tin trong 2 phần thi: trang phục dạ hội và áo tắm.
Hà Hương được nhiều khán giả biết đến qua vai Nguyệt trong phim Phía trước là bầu trời. Năm 2025, cô tham gia phim điện ảnh Thế hệ kỳ tích.
Thanh Hương ngày càng trẻ trung, tinh thần ổn định sau ly hôn. Mỹ Tâm tạo dáng đáng yêu trong buổi tập cùng ban nhạc đầu tiên cho live concert.
Hình ảnh những năm 2000 của Mỹ Tâm khiến fans ngỡ ngàng trước nhan sắc trẻ trung, trong trẻo một thời và vẻ đẹp “không tuổi” của nữ ca sĩ ở hiện tại.
Mới 11 tuổi, bé Sol – con gái Đoan Trang nhận nhiều sự chú ý nhờ nét đẹp trong trẻo, làn da trắng hồng và phong thái tự nhiên như “thiên thần nhỏ”.
Avneet Kaur và Khả Ngân đóng phim Love in Vietnam - Vạn dặm yêu em. Cả hai nữ diễn viên đều xinh đẹp, gợi cảm.
Bà Mai (mẹ của Lý Bình) yêu thương Phương Trinh Jolie, có phong cách thời trang sang trọng.
Ngân Anh được Tô Ny hỗ trợ về tinh thần và tài chính. Cô luôn bỏ công việc sang một bên để chăm sóc, chơi với con hoàn toàn khi về nhà.
Mới đây, NSƯT Kim Tuyến thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ trang phục trẻ trung, khoe nhan sắc “không tuổi”.
Ninh Dương Lan Ngọc diện váy khoét ngực ôm sát, thả dáng hờ hững khiến fan không khỏi “đỏ mặt”.
Hương Giang chia sẻ, cô sẽ diện áo dài, dắt chiếc xe đạp sải bước trên sân khấu của Miss Universe 2025.