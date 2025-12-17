Hà Nội

Tận mục loài chuột kỳ dị có cái đuôi phình to như quả chùy

Giải mã

Tận mục loài chuột kỳ dị có cái đuôi phình to như quả chùy

Chuột cát đuôi mập (Pachyuromys duprasi) là loài gặm nhấm sa mạc nhỏ bé, nổi tiếng với ngoại hình khác lạ và tập tính đặc biệt.

T.B (tổng hợp)
Sở hữu chiếc đuôi phình to như quả chùy. Phần đuôi của chuột cát đuôi mập dùng để tích trữ chất béo, giúp chúng sốt sót qua những thời điểm thiếu thức ăn kéo dài. Ảnh: Pinterest.
Có nguồn gốc từ Bắc Phi. Trong tự nhiên, loài chuột này sinh sống ở các vùng sa mạc khô cằn ở Bắc Phi. Ảnh: Pinterest.
Kích thước cơ thể nhỏ bé. Chiều dài chỉ khoảng 10 cm, chưa tính đuôi. Ảnh: Pinterest.
Hoạt động chủ yếu về đêm. Ban ngày chúng ẩn mình trong hang để tránh nhiệt độ cao. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn đa dạng. Chúng ăn hạt, côn trùng nhỏ và thực vật khô. Ảnh: Pinterest.
Khả năng chịu khát rất tốt. Chuột cát đuôi mập có thể sống lâu mà không cần uống nước. Ảnh: Pinterest.
Bản tính khá hiền lành. So với nhiều loài gặm nhấm khác, chúng ít hung hăng hơn. Ảnh: Pinterest.
Được nuôi làm thú cảnh ở nhiều nơi. Ngoại hình đáng yêu khiến loài này được nhiều người yêu thích. Ảnh: Pinterest.
GALLERY MỚI NHẤT