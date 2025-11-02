Hà Nội

Tận mục chiếc bình cổ đầy đồng tiền vàng Ba Tư

Kho tri thức

Các chuyên gia bất ngờ tìm thấy chiếc bình chứa đầy đồng tiền vàng daric Ba Tư, và trên đồng tiền vàng này có khắc hình một cung thủ đang quỳ gối kỳ lạ.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật căn phòng bên dưới một ngôi nhà ở thành phố cổ Notion, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Khảo cổ học Ephesus bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Ephesus.
Đó là một chiếc bình đất sét nhỏ gọi là olpe, nhưng bên trong chiếc bình olpe này là hàng chục đồng tiền vàng được gọi là đồng daric. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Ephesus.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ chuyên sâu cho thấy, đó là đồng daric Ba Tư. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Ephesus.
Thực tế, đồng daric Ba Tư là một loại đồng tiền vàng do Đế chế Ba Tư phát hành, có niên đại từ thời Chiến tranh Peloponnesian thuộc thế kỷ thứ 5 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Ephesus.
Trên đồng tiền vàng này có khắc hình một cung thủ đang quỳ gối đặc thù, kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Ephesus.
Vào thế kỷ thứ 5 Trước Công Nguyên, đồng daric chủ yếu được dùng để trả lương cho binh lính và lính đánh thuê, một đồng daric này tương đương với một tháng lương. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Ephesus.
Vì vậy, các chuyên gia suy đoán rằng, một người lính như vậy có thể đã chôn toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của mình, tương đương với tiền lương trong nhiều năm, vào trong chiếc lọ trước khi tử trận. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Ephesus.
Những đồng tiền vàng này hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Khảo cổ học Ephesus. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Ephesus.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#Chiếc bình #đồng tiền #vàng #Ba Tư #binh lính

