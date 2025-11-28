Hà Nội

Giải trí

Tân Hoa hậu Quốc tế 2025 đẹp không tỳ vết

Catalina Duque - đại diện Colombia xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quốc tế (Miss International) 2025 tại Nhật Bản. Cô cao 1m80, có gương mặt thu hút.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong chung kết Hoa hậu Quốc tế (Miss International) 2025, Catalina Duque - đại diện Colombia trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội ấn tượng. Bên cạnh đó, cô còn có phần thi ứng xử thuyết phục. Ảnh: Missosology.
Trong chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025, trước câu hỏi: "Bạn hãy kể lại trải nghiệm ở cuộc thi với người thân của bạn", Catalina cho biết, gia đình cô đang dưới sân khấu bởi vậy cô sẽ trực tiếp nói với họ. Ảnh: Miss International.
"Tôi từng nghĩ rằng chỉ những khoảnh khắc trọng đại mới là điều quan trọng. Nhưng khi tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản, tôi đã học được triết lý về những điều nhỏ nhặt ‘Mono no aware'. Ví như, chiếc lá mùa thu rơi làm cho vạn vật trở nên tươi đẹp, những đứa trẻ ôm tôi và mỉm cười với tôi hay mỗi tô mì ramen thơm ngon, đậm đà nhắc nhở tôi về một cuộc sống tươi đẹp và tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi vô cùng biết ơn vì được ở đây và tôi đang có rất nhiều niềm vui", mỹ nhân Colombia trả lời. Ảnh: Instagram Catalina Duque.
Tân Hoa hậu Quốc tế 2025 năm nay 26 tuổi. Cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1m80, gương mặt đẹp ngọt ngào. Ảnh: Instagram Catalina Duque.
Catalina tốt nghiệp ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học EAFIT. Ảnh: Instagram Catalina Duque.
Cô thông thạo ba ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha. Ảnh: Miss International.
Mỹ nhân Colombia được đánh giá cao nhờ phong độ ổn định, nhan sắc rạng rỡ ở Hoa hậu Quốc tế 2025. Ảnh: Miss International.
Catalina tỏa sáng trong bán kết Hoa hậu Quốc tế 2025. Ở phần thi trang phục dạ hội, cô đầm có thiết kế cúp ngực, toàn bộ thân váy được đính kết dày đặc các hạt cườm, lấp lánh, dáng váy ôm sát theo đường cong cơ thể, từ eo xuống hông và xòe nhẹ nhàng ở phần chân váy, tạo nên vẻ ngoài duyên dáng và thanh lịch. Ảnh: Miss International.
Mỹ nhân Colombia luôn thân thiện với các thí sinh khác ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Ảnh: Instagram Kiều Duy.
#Miss International #Miss International Hoa hậu Quốc tế #Hoa hậu Quốc tế

