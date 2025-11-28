Tân Hoa hậu Quốc tế 2025 đẹp không tỳ vết

Catalina Duque - đại diện Colombia xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quốc tế (Miss International) 2025 tại Nhật Bản. Cô cao 1m80, có gương mặt thu hút.
Catalina Duque - đại diện Colombia xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quốc tế (Miss International) 2025 tại Nhật Bản. Cô cao 1m80, có gương mặt thu hút.
Nhà thiết kế Singapore tạo đôi giày Nike Air Max 90 tích hợp máy SNES, vừa đi vừa chơi game.
Bánh nghệ Hưng Yên với sắc vàng rực, vỏ mềm dẻo, nhân béo ngậy là món quà quê dân dã, thơm ngon, níu chân du khách mỗi lần ghé thăm.
Chỉ duy nhất một tấm ảnh cosplay thành Tatsumaki, Senyamiku đã gieo vào lòng người hâm mộ nỗi vấn vương bởi màn biến hình quá xuất sắc.
Trong 15 ngày tiết Tiểu Tuyết, 3 con giáp này sẽ gặp được quý nhân phù trợ, có nguồn thu bất ngờ khiến túi tiền rủng rỉnh.
Trong cuộc khai quật tại một thị trấn nhỏ ở Pháp, các nhà khảo cổ tìm thấy một chiếc nhẫn vàng 2.000 năm tuổi trong ngôi mộ hé lộ nghi lễ hỏa táng xa hoa.
Sau khi chiếm được Pokrovsk, Nga quyết tâm chiếm Konstantinovka và hai thành phố song sinh Kramatorsk-Slavyansk vì các lý do an ninh đặc biệt.
Ở hậu trường chung kết Miss International 2025, Kiều Duy nhận được sự động viên của Thanh Thủy. Sau chung kết, Kiều Duy gửi lời xin lỗi đến khán giả.
Những câu chuyện lịch sử, truyền thuyết và kiến trúc độc đáo của chùa Bà Thiên Hậu khiến nơi này trở thành một trong những địa điểm tâm linh hấp dẫn nhất TP HCM
Một người dân ở Phú Thọ đã phát hiện rắn hổ mang chúa nặng 7 kg trong vườn nhà. Đây loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.
Rừng rêu Tà Dê Đơ ở Nậm Nghẹp khiến du khách mê mẩn với cây cổ thụ phủ rêu, sương mù lãng đãng và không gian huyền bí như cổ tích.
Tại thị trường Mỹ và châu Âu, giá RAM tăng từng giờ do tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Bảng giá niêm yết thay đổi theo giờ chẳng khác các mặt hàng tươi sống.
Cặp đôi MC Mù Tạt và cầu thủ Phạm Đức Huy, vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chuyện tình của mình bằng một màn cầu hôn cực kỳ lãng mạn tại Hàn Quốc.
BYD xác nhận mẫu SUV full size Dynasty-D trình làng vào quý II/2026, đáng chú ý là đối thủ Lynk & Co 900 được đồn đoán sẽ được đưa về thị trường Việt Nam.
Một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII đã thu hút sự chú ý toàn cầu khi được độ bộ mâm đồng hồ Rolex Submariner, một trong những biểu tượng đồng hồ xa xỉ.
POCO đưa dòng F Series trở lại Việt Nam với F8 Pro, giá từ 17 triệu, chip mạnh và pin khủng.
Hàng năm, khi mùa lúa chín kết thúc, Sa Pa bước vào mùa mây đẹp nhất thời điểm khiến lòng du khách xao xuyến và máy ảnh không ngớt bấm.
Trong bộ ảnh mới, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến công chúng trầm trồ khi xuất hiện với phong cách “tổng tài” mạnh mẽ, sắc lạnh nhưng vô cùng cuốn hút.
Mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton Savana 2026 mới vừa ra mắt được bổ sung thêm màu sơn độc quyền và loạt trang bị off-road, nhưng chỉ bán tại thị trường Brazil.
Mô hình Nano Banana Pro của Google hỗ trợ tạo infographic, slide thuyết trình và chỉnh sửa ảnh thông minh hơn, đặc biệt là không còn lỗi với chữ, văn bản.
Ca sĩ Lân Nhã bị hủy show 3 lần trong năm 2020. Năm 2025, giọng ca 8x không thể tham gia các buổi diễn trong tháng 4, tổ chức concert tại Hà Nội trong tháng 12.