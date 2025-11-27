Hà Nội

Nhìn lại hành trình của Hoa hậu Kiều Duy ở Miss International 2025

Hoa hậu Kiều Duy giành giải nhì phần thi Trang phục dân tộc, trượt top 20 trong chung kết Miss International 2025.

Chiều tối ngày 27/11, Hoa hậu Kiều Duy bước vào chung kết Miss International 2025 tại Nhật Bản. Đại diện Việt Nam không ghi tên mình vào top 20. Cô giành giải nhì phần thi Trang phục dân tộc. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy có hơn 2 tuần thi đấu. Đại diện Việt Nam tham gia bán kết vào ngày 21/11. Theo Dân Việt, ở phần thuyết trình trong bán kết, Kiều Duy gửi lời chào bằng tiếng Nhật và tiếng Việt đến khán giả, ban giám khảo, giới thiệu bản thân đang theo học Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Ảnh: Missosology.
"Tôi có cơ hội đến với đất nước Nhật Bản, được tận hưởng từng góc truyền thống văn hóa, những món ăn ngon và sự chào đón nồng hậu từ mọi người. Tôi ở đây cùng các chị em, những người đến từ nhiều miền văn hóa khác nhau, nhưng tất cả chúng tôi đều hướng đến một mục tiêu chung là góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.Chúng tôi đại diện cho tình yêu thương và giá trị văn hóa, và tôi tin rằng, cùng nhau, chúng tôi có thể tạo nên một thế giới tươi sáng và tốt đẹp hơn”, Kiều Duy thuyết trình. Ảnh: Missosology.
Trình diễn trang phục dạ hội ở bán kết, Kiều Duy khoác lên mình thiết kế cổ yếm, đính kết pha lê và ngọc trai, tạo hiệu ứng lấp lánh và vẻ nhẹ nhàng. Ảnh: Missosology.
Kiều Duy khoe hình thể thon gọn, cân đối trong bộ bikini trắng, thể hiện phong thái tự tin ở bán kết. Ảnh: Miss International.
Kiều Duy mang đến bộ trang phục Cửu Long Ẩn Vân ở phần thi Trang phục dân tộc. Vì phụ kiện vòng cổ bị gãy trước trong lúc vận chuyển, Kiều Duy không đeo trang phục này. Ảnh: FB Kiều Duy.
Theo Znews, trong video phỏng vấn do ban tổ chức Miss International 2025, Kiều Duy chia sẻ: "Tôi tin rằng sức khỏe là nền tảng vững chắc cho mọi điều, bao gồm bảo vệ môi trường và giáo dục. Vì vậy, tôi quyết định trao tặng tủ thuốc cho các trạm y tế ở vùng sâu vùng xa tại Việt Nam, giúp người dân có thuốc và hỗ trợ sơ cứu khẩn cấp". Ảnh: Miss International.
Kiều Duy theo đuổi phong cách ngọt ngào, thanh lịch, nữ tính xuyên suốt cuộc thi. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy tích cực tham gia các hoạt động giao lưu. Cô tặng khăn rằn cho các thí sinh khác và dạy họ một số từ tiếng Việt cơ bản. Ảnh: FB Kiều Duy.
Trước chung kết Miss International 2025, Kiều Duy vắng mặt trong bảng dự đoán top 20 cuộc thi của chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology. Ảnh: FB Kiều Duy.
