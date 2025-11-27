Hà Nội

Nhìn lại hành trình của Kiều Duy trước chung kết Miss International 2025

Kiều Duy nỗ lực gây ấn tượng ở Miss International 2025. Tuy nhiên, trong các bảng dự đoán của Missosology về cuộc thi, cô thường xuyên vắng mặt.

Năm 2024, Thanh Thủy đăng quang Miss International. Bởi vậy, Kiều Duy - đại diện Việt Nam ở Miss International 2025 được nhiều người đặt kỳ vọng tiếp nối thành tích của Thanh Thủy. Ảnh: FB Kiều Duy.
Năm 2024, Thanh Thủy đăng quang Miss International. Bởi vậy, Kiều Duy - đại diện Việt Nam ở Miss International 2025 được nhiều người đặt kỳ vọng tiếp nối thành tích của Thanh Thủy. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy chia sẻ trên Vietnamnet, điều khiến cô áp lực là trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, không phải là thành tích của Thanh Thủy. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy chia sẻ trên Vietnamnet, điều khiến cô áp lực là trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, không phải là thành tích của Thanh Thủy. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy có khoảng 10 tháng chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế. Cô tham gia Miss International 2025 vào đầu tháng 11 tại Nhật Bản. Trong hành trình thi đấu, đại diện Việt Nam chuộng phong cách ngọt ngào, thanh lịch. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy có khoảng 10 tháng chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế. Cô tham gia Miss International 2025 vào đầu tháng 11 tại Nhật Bản. Trong hành trình thi đấu, đại diện Việt Nam chuộng phong cách ngọt ngào, thanh lịch. Ảnh: FB Kiều Duy.
Trong hoạt động từ thiện ở Miss International 2025, Kiều Duy đấu giá vòng cổ ngọc trai. Ảnh: FB Kiều Duy.
Trong hoạt động từ thiện ở Miss International 2025, Kiều Duy đấu giá vòng cổ ngọc trai. Ảnh: FB Kiều Duy.
Trong phần thi Trang phục dân tộc, đại diện Việt Nam từng suýt bật khóc vì phụ kiện vòng cổ bị gãy trong quá trình vận chuyển. Cuối cùng, Kiều Duy cũng lấy lại được bình tĩnh, hoàn thành tốt phần trình diễn. Ảnh: FB Kiều Duy.
Trong phần thi Trang phục dân tộc, đại diện Việt Nam từng suýt bật khóc vì phụ kiện vòng cổ bị gãy trong quá trình vận chuyển. Cuối cùng, Kiều Duy cũng lấy lại được bình tĩnh, hoàn thành tốt phần trình diễn. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy tỏ ra thân thiện, hòa đồng. Cô dạy các người đẹp một số từ, câu tiếng Việt cơ bản. Ngoài ra, Kiều Duy tặng các thí sinh khăn rằn. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy tỏ ra thân thiện, hòa đồng. Cô dạy các người đẹp một số từ, câu tiếng Việt cơ bản. Ngoài ra, Kiều Duy tặng các thí sinh khăn rằn. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy được lòng nhiều thí sinh khi thi quốc tế. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy được lòng nhiều thí sinh khi thi quốc tế. Ảnh: FB Kiều Duy.
Theo Dân Việt, mới đây, ban tổ chức Miss International 2025 đăng tải video phỏng vấn đại diện Việt Nam . Cuộc trò chuyện được thực hiện ngay trong ngày đầu tiên người đẹp nhập cuộc. Nhiều khán giả đánh giá cao khả năng nói tiếng Anh của Kiều Duy. Ảnh: Miss International 2025.
Theo Dân Việt, mới đây, ban tổ chức Miss International 2025 đăng tải video phỏng vấn đại diện Việt Nam . Cuộc trò chuyện được thực hiện ngay trong ngày đầu tiên người đẹp nhập cuộc. Nhiều khán giả đánh giá cao khả năng nói tiếng Anh của Kiều Duy. Ảnh: Miss International 2025.
Trong bán kết Miss International 2025, Kiều Duy trình diễn tốt trong phần thi trang phục áo tắm, trang phục dạ hội và thuyết trình. Ảnh: Miss International 2025.
Trong bán kết Miss International 2025, Kiều Duy trình diễn tốt trong phần thi trang phục áo tắm, trang phục dạ hội và thuyết trình. Ảnh: Miss International 2025.
Kiều Duy nỗ lực gây ấn tượng ở Miss International 2025. Tuy nhiên, trong các bảng dự đoán của chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology về cuộc thi, cô thường xuyên vắng mặt. Ảnh: Miss International 2025.
Kiều Duy nỗ lực gây ấn tượng ở Miss International 2025. Tuy nhiên, trong các bảng dự đoán của chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology về cuộc thi, cô thường xuyên vắng mặt. Ảnh: Miss International 2025.
Trong bảng dự đoán lần thứ 6 của Missosology về Miss International 2025 cách đây ít ngày, đại diện Việt Nam vắng mặt trong top 20. Ảnh: Miss International 2025.
Trong bảng dự đoán lần thứ 6 của Missosology về Miss International 2025 cách đây ít ngày, đại diện Việt Nam vắng mặt trong top 20. Ảnh: Miss International 2025.
Chung kết Miss International 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 27/11 tại Nhật Bản. Cuộc thi năm nay có hơn 80 thí sinh tham gia. Ảnh: FB Kiều Duy.
Chung kết Miss International 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 27/11 tại Nhật Bản. Cuộc thi năm nay có hơn 80 thí sinh tham gia. Ảnh: FB Kiều Duy.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Kiều Duy #Miss International 2025 #chung kết #hoa hậu #Hoa hậu Kiều Duy

