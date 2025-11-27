Thanh Thủy trao vương miện Miss International 2025 cho đại diện Colombia

Chiều tối ngày 27/11, chung kết Miss International 2025- Hoa hậu Quốc tế 2025 diễn ra tại Nhật Bản. Với vai trò Miss International 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy trao vương miện cho đại diện Colombia Catalina Duque.

Thanh Thủy trao vương miện cho Catalina Duque. Ảnh: Missosology.

Danh hiệu á hậu 1,2,3 và 4 lần lượt được trao cho đại diện: Zimbabwe, Bolivia, Indonesia và Philippines.

Tân hoa hậu bên 4 á hậu. Ảnh: FB Kiều Duy.

Top 5 Miss International 2025. Ảnh: Missosology.

Ở phần thi ứng xử, top 5 cùng trả lời câu hỏi: "Nếu được chia sẻ toàn bộ trải nghiệm Miss International của bản thân với gia đình và những người thân yêu, bạn sẽ nói gì với họ?".

Theo Philippine Star, đại diện Philippines cho biết: "Tôi sẽ kể với mẹ rằng tôi vừa có thêm 79 chị em, ngoài 16 anh chị em ở quê nhà. Miss International đã dạy con biết vị tha và giá trị của tình bạn trên thế giới.

Con vô cùng biết ơn cơ hội này vì con đã học được cách giúp đỡ mọi người ở đây. Và trên hết, cuộc thi đã giúp con trở thành một người tốt hơn, một con người biết quan tâm. Cuối cùng con bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã giúp đỡ con".

Đại diện Indonesia trả lời: "Tôi vẫn còn nhớ khi mình tham gia cuộc thi để chọn ra đại diện Indonesia ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Mẹ tôi hỏi rằng tôi muốn tham gia cuộc thi quốc tế nào. Lúc đó tôi trả lời rằng đó là Miss International.

Giờ tôi ở đây cùng những người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời, để cho mẹ tôi thấy rằng lựa chọn của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Bởi vì ở Miss International, chúng tôi không cần phải giả vờ trở thành ai khác. Chúng tôi chỉ cần thể hiện chính mình với phiên bản tốt nhất".

Đại diện Bolivia cho hay: "Từ khoảnh khắc được trao vương miện Miss International Bolivia 2025, tôi đã bắt đầu tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản. Trong buổi gặp đầu tiên với Đại sứ Nhật Bản tại Bolivia, ông ấy đã nói với tôi về ba trụ cột của văn hóa Nhật Bản: trách nhiệm, kiên cường và lòng tử tế.

Ở Miss International 2025, tôi đã nhìn thấy chính tôi và những người chị em của tôi trưởng thành. Điều đó dạy tôi rằng tôi cần tin vào chính mình nhiều như tôi tin vào người khác. Và đó là điều tôi muốn truyền cảm hứng".

Người đẹp Colombia trả lời: "Gia đình tôi đang ở dưới sân khấu vì thế tôi sẽ nói trực tiếp với người thân. Trước đây tôi nghĩ rằng những khoảnh khắc lớn lao rất quan trọng.

Nhưng khi học về văn hóa Nhật Bản, tôi học được rằng vẻ đẹp thậm chí đến từ những điều nhỏ bé như chiếc lá rơi vào mùa thu, các em bé ôm và mỉm cười với tôi, mỗi bát ramen thơm ngon tôi thưởng thức đều nhắc nhở tôi sống rực rỡ và tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi vô cùng biết ơn khi được ở đây, và tôi thật sự đã có khoảng thời gian rất vui vẻ".

Người đẹp Zimbabwe trả lời: "Tôi sẽ nói rằng trải nghiệm ở cuộc thi thật sự truyền cảm hứng. Là một phụ nữ da màu, tôi từng không được đánh giá cao chỉ vì màu da và mái tóc của mình. Nhưng Miss International 2025 đã dạy tôi rằng chúng ta có thể cổ vũ cho tất cả phụ nữ.

Tôi đến đây như một cô gái trẻ có nhiều hy vọng, nhưng giờ tôi đứng trước mọi người như một người phụ nữ sống có mục đích, sẵn sàng phục vụ, dẫn đầu và cổ vũ tất cả phụ nữ dám ước mơ. Bởi vì tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ và đầy quyền lực".

Top 10 Miss International 2025 gồm các thí sinh đến từ Myanmar, Sri Lanka, Canada, Cộng Hoà Dominica, Bolivia, Colombia, Zimbabwe, Nicaragua, Indonesia và Philippines.

Top 10 Miss International 2025. Ảnh: Missosology.

Top 20 Miss International 2025 gồm đại diện Nam Phi, Mỹ, Myanmar, Peru, Mexico, Canada, Thái Lan, Hà Lan, Ấn Độ, Angola, Zimbabwe, Jamaica, Cộng hòa Dominica, Indonesia, Colombia, Bolivia, Philippines, Nicaragua, Sri Lanka và Nhật Bản.

Top 20 Miss International 2025. Ảnh: Miss International 2025.

Đại diện Việt Nam - Kiều Duy không có mặt trong top 20 chung cuộc. Cô chỉ giành giải nhì phần thi Trang phục dân tộc.