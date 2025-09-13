Hà Nội

Xã hội

Tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng, cựu Bí thư tỉnh Thanh Hoá

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Ban Tổ chức Trung ương bị Công an tỉnh Thanh Hoá ra thông báo tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ điều tra.

Thiên Tuấn

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá có văn bản thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng (SN 1971), hiện trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hoá, là cựu Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá.

bi-thu-tinh-uy-thanh-hoa-nguyen-1757740739871.jpg

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, ông Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh là do có liên quan trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang thụ lý điều tra. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh của ông Đỗ Trọng Hưng tính từ ngày 11/9/2025 đến ngày 6/1/2026.

Ông Đỗ Trọng Hưng có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học, Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Khoa học ngành Chính trị.

Ngày 27/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, ông Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 6/12/2020: Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, ông Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Đỗ Trọng Hưng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 5/9/2024, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

