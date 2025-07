Tạm giữ tài xế container húc đổ xe mô tô CSGT Hải Phòng

Công an tỉnh Lai Châu cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Mùa A Hảo (SN 2007, trú tại bản Cung Mù Phìn, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ (nay là phường Đoàn Kết, TP Lai Châu) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Hảo chính là đối tượng điều khiển xe máy rồi tông Thiếu tá Hà Văn Minh, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu trọng thương, anh Minh sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Đối tượng Mùa A Hảo.