Tài xế Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội bị tạm giữ hình sự

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô Lexus RX350 gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính, Hà Nội xảy ra vào ngày 25/3.

Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự tài xế Vũ Quang Chiến (SN 1987, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) - tài xế ô tô Lexus RX350 gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính.

Tài xế Chiến bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Chỉ huy Công an phường Yên Hòa cho biết cơ quan điều tra xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như tin đã đưa, khoảng 23h20, tài xế Chiến điều khiển xe ô tô Lexus RX350 BKS 30K-201.XX lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy.

Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết, ô tô Lexus xảy ra va chạm với ô tô BKS 30L-665.XX đi phía trước. Sau va chạm, ô tô 30K-201.XX tiếp tục lao về phía trước, lấn sang phần đường ngược chiều và va chạm với nhiều ô tô và mô tô.

Qua kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích tài xế Chiến chưa phát hiện tài xế vi phạm.

Theo Công an TP Hà Nội, nguyên nhân sơ bộ xác định do tài xế Chiến điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.