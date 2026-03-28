Tài xế Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội bị tạm giữ hình sự

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô Lexus RX350 gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính, Hà Nội xảy ra vào ngày 25/3.

Thiên Tuấn

Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự tài xế Vũ Quang Chiến (SN 1987, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) - tài xế ô tô Lexus RX350 gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính.

Tài xế Chiến bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Chỉ huy Công an phường Yên Hòa cho biết cơ quan điều tra xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như tin đã đưa, khoảng 23h20, tài xế Chiến điều khiển xe ô tô Lexus RX350 BKS 30K-201.XX lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy.

Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết, ô tô Lexus xảy ra va chạm với ô tô BKS 30L-665.XX đi phía trước. Sau va chạm, ô tô 30K-201.XX tiếp tục lao về phía trước, lấn sang phần đường ngược chiều và va chạm với nhiều ô tô và mô tô.

Qua kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích tài xế Chiến chưa phát hiện tài xế vi phạm.

Theo Công an TP Hà Nội, nguyên nhân sơ bộ xác định do tài xế Chiến điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xã hội

Gần 14.000 ý kiến góp ý Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm nhận được 13.722 ý kiến góp ý từ các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tỉnh, thành lân cận, chuyên gia, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan.

Chiều 26/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm chủ trì hội nghị lấy ý kiến về đồ án trước khi trình HĐND thành phố thông qua.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được thực hiện trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo quan trọng từ Trung ương. Nổi bật là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc lấy con người làm trung tâm, giữ gìn “hồn cốt Thăng Long” và phát huy giá trị văn hiến ngàn năm; chỉ đạo của Thường trực Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, môi trường, đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Thủ đô.

Xã hội

Hà Nội dự kiến sẽ giảm 35 trường công lập ngay từ năm học 2026-2027

Sở Giáo dục Hà Nội đề xuất sáp nhập nhiều trường để nâng cao hiệu quả quản lý, phù hợp quy mô học sinh và cải thiện cơ sở vật chất.

Ngày 25/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi tới UBND thành phố đề xuất phương án sắp xếp sáp nhập một số trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến trong năm học 2026-2027 sẽ giảm khoảng 35 trường, phân bố ở 18 xã, phường như Bạch Mai, Bồ Đề, Chương Mỹ, Cửa Nam, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hồng Hà, Ngọc Hà, Sơn Tây, An Khánh, Chương Dương, Đan Phượng, Phú Cát, Phúc Lộc, Thạch Thất, Yên Bài, Phú Nghĩa và Minh Châu.

Xã hội

Nguyên nhân vụ xe đầu kéo lật đè ôtô, xe máy khiến hai người tử vong ở Phú Thọ

Cơ quan chức năng xác định tài xế trong vụ xe đầu kéo lật đè ôtô, xe máy không vi phạm nồng độ cồn, nguyên nhân sơ bộ do đi không đúng phần đường.

Ngày 26/3, thông tin từ UBND xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn xe đầu kéo lật đè ô tô con, xe máy khiến hai người tử vong.

Danh tính hai nạn nhân là T.T.H (47 tuổi) và bà B.T.C (40 tuổi), cả hai cùng trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ.

