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Doanh nghiệp

Tài xế dịch vụ xuống tiền VinFast Evo: Dễ mua, dễ chạy, dễ “ra tiền”

Với hệ sinh thái đổi pin phủ rộng, chi phí vận hành thấp và loạt chính sách hỗ trợ cho tài xế dịch vụ,VinFast Evo đang trở thành công cụ mưu sinh “chân ái”.

PV

Đổi pin thuận tiện, tự tin chạy xe cả ngày

Anh Ngọc Đức, nhân viên văn phòng tại phường Thanh Xuân, Hà Nội, muốn chạy xe dịch vụ sau giờ làm để tăng thu nhập. Tuy nhiên, khu chung cư nơi anh sinh sống chưa thuận tiện cho việc sạc xe khiến việc sử dụng xe điện từng là điều anh khá băn khoăn. Chỉ đến khi tìm hiểu về VinFast Evo với cơ chế đổi pin thuận tiện, anh mới có lời giải cho bài toán này.

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Xe máy điện nhưng không cần cắm sạc. Tôi chỉ cần ra đầu phố thay pin mới, sau đó đưa xe xuống hầm gửi bình thường, không phải lo lắng về chỗ cắm sạc, anh Đức cho biết.

Cũng theo anh Đức, hệ thống tủ đổi pin xuất hiện tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội giúp anh yên tâm chạy xe liên tục. Khi cần nạp năng lượng cho xe, anh chỉ mất chưa đầy 1 phút thao tác và tiếp tục hành trình. Thời gian chờ được rút ngắn, thời gian chạy xe tăng lên, vì vậy anh có thêm nhiều cuốc xe hơn và chủ động hơn trong công việc.

Với quãng đường tối đa khoảng 85 km cho mỗi viên pin đầy, tôi có thể chạy cả buổi chiều tối và chỉ cần thay pin một lần. Tủ đổi pin thì có mặt khắp các ngõ phố nên chẳng lo gì, chỉ sợ không đủ sức chạy liên tục để cày tiền”, anh Đức cười nói.

Sự tiện lợi cũng là điều được reviewer Đăng Nguyễn (kênh AutoPro) nhắc tới khi trực tiếp trải nghiệm thao tác thay pin trên Evo. Khi thực hiện, chỉ cần đưa pin vào tủ chỉ định, xoay chiều nào cũng được, sau đó quét mã QR là xong, thao tác rất dễ dàng, tiện lợi, reviewer này phân tích.

Chạy nhiều, chi ít, hoàn vốn dễ dàng

Theo các tài xế dịch vụ, công nghệ đổi pin trên VinFast Evo không chỉ giúp tận dụng thời gian chạy xe để tăng doanh thu mà còn hỗ trợ các bác tài tiết giảm tối đa chi phí. Anh Ngọc Đức cho biết, khi chạy vận doanh cho nền tảng Green SM Platform, anh được miễn phí thuê, đổi pin trong vòng 3 năm, vì vậy, thu nhập của anh được cải thiện đáng kể so với khi chạy xe xăng.

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Trước đây đi xe xăng, mỗi tháng tôi bay cả triệu đồng tiền nhiên liệu, chưa kể tiền thay dầu, bảo dưỡng định kỳ. Khi vận doanh bằng xe điện, tính ra một năm, tôi đã có thể tiết kiệm được số tiền ngang bằng một chiếc xe mới”, anh Đức tính toán.

Không chỉ giảm bớt gánh nặng chi phí vận hành, những chương trình ưu đãi mua xe cũng được VinFast áp dụng để giảm áp lực đầu tư ban đầu cho các bác tài. Anh Vũ Thanh Minh, tài xế dịch vụ tại TP.HCM, cho biết anh quyết định mua VinFast Evo sau khi tính toán kỹ bài toán đầu tư và nhận thấy đây là phương án phù hợp nhất để bắt đầu công việc.

Với mức giá niêm yết 25,6 triệu đồng phiên bản kèm pin, cùng ưu đãi 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe), chi phí ra biển thực tế chỉ còn khoảng 23,5 triệu đồng.

Nếu chăm chỉ vận doanh khoảng 170 km/ngày, tôi có thể hoàn vốn mua xe trong chưa đầy nửa năm”, anh Minh tự tin khẳng định.

Bên cạnh đó, chính sách trả góp 0 đồng vốn đối ứng với lãi suất ưu đãi cùng các chương trình hỗ trợ riêng của GSM về tài chính và thủ tục vận doanh cũng giúp nhiều tài xế yên tâm lựa chọn VinFast Evo để khởi đầu công việc.

Khi bài toán đầu tư, tiếp năng lượng và chi phí vận hành đều được giải quyết, VinFast Evo đang trở thành trợ thủ đáng tin cậy, giúp các tài xế an tâm “bám đường” và gia tăng thu nhập.

#Tiện ích đổi pin xe điện VinFast Evo #Hệ sinh thái hỗ trợ tài xế dịch vụ #Chi phí vận hành thấp và tiết kiệm #Chính sách ưu đãi mua xe và trả góp #Tăng thu nhập nhờ công nghệ đổi pin thuận tiện

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