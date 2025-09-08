Hà Nội

Sống Khỏe

Tái tạo thực quản bằng đại tràng cho bệnh nhân 51 tuổi ung thư

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật khó, tái tạo thực quản bằng đại tràng cho bệnh nhân 51 tuổi ung thư thực quản tái phát.

Bình Nguyên

Mới đây, tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật có độ khó cao, cắt bỏ toàn bộ ống dạ dày và tái tạo lại thực quản bằng đoạn đại tràng cho một bệnh nhân nam, 51 tuổi, có tiền sử phẫu thuật cắt thực quản do ung thư.

Bệnh nhân nam, 51 tuổi, có tiền sử điều trị ung thư thực quản giai đoạn III vào năm 2019 tại Bệnh viện Bạch Mai, đã được hóa xạ trị triệt để và phẫu thuật cắt thực quản, vét hạch, tạo hình thực quản bằng ống dạ dày. Sau nhiều năm tái khám định kỳ, trong đợt kiểm tra gần đây tại Bệnh viện 198, bệnh nhân được phát hiện có tổn thương ác tính tại ống dạ dày, vị trí đã được sử dụng để tạo hình đường ăn trước đó.

1-3333.jpg
Các bác sĩ làm chủ kỹ thuật phẫu thuật tái tạo thực quản bằng đại tràng cho bệnh nhân có tiền sử can thiệp vùng ngực – bụng/Ảnh Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Kết quả giải phẫu bệnh xác định, ung thư tế bào nhẫn ống dạ dày, một thể ung thư tiến triển nhanh, khó điều trị. Sau khi chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, các bác sĩ chẩn đoán: Ung thư ống dạ dày cT3N0M0 trên nền bệnh nhân từng điều trị ung thư thực quản. Để đảm bảo điều trị triệt để, phương án được đưa ra là cắt bỏ toàn bộ ống dạ dày, vét hạch triệt căn và tạo hình lại thực quản bằng đoạn đại tràng trái.

Theo BSCKII. Lê Văn Thành – Phó Giám đốc bệnh viện, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, đây là một kỹ thuật phẫu thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp: Phẫu thuật tiêu hóa, gây mê hồi sức và chăm sóc sau mổ.

2.jpg
Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư ống dạ dày cT3N0M0 trên nền bệnh nhân từng điều trị ung thư thực quản./Ảnh Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã đưa đoạn đại tràng lên ngực và cổ để nối với phần còn lại của thực quản, thay thế hoàn toàn chức năng tiêu hóa của đoạn dạ dày bị cắt bỏ. Sau mổ, bệnh nhân phục hồi tốt, ăn uống trở lại sớm, ổn định toàn trạng và được xuất viện sau 8 ngày điều trị nội trú.

Ca phẫu thuật không chỉ giúp loại bỏ hoàn toàn khối ung thư mà còn duy trì được chức năng ăn uống – tiêu hóa tự nhiên cho bệnh nhân, tránh phải mở thông ruột hay sử dụng các phương pháp nuôi dưỡng thay thế kéo dài. Đây là yếu tố then chốt trong việc nâng cao chất lượng sống sau điều trị ung thư.

Việc làm chủ kỹ thuật phẫu thuật tái tạo thực quản bằng đại tràng cho bệnh nhân có tiền sử can thiệp vùng ngực – bụng là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn ngày càng cao của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Ung thư thực quản là bệnh thường gặp, đứng thứ 5 trong các loại ung thư tiêu hóa, sau ung thư dạ dày, đại tràng, trực tràng và gan. Theo GLOBOCAN 2020, với hơn 3.200 ca mắc mới và hơn 3.000 ca tử vong hàng năm, ung thư thực quản đang là gánh nặng cho rất nhiều người bệnh và toàn xã hội. 70% bệnh nhân đến viện khi đã ở giai đoạn nặng, khối u thực quản đã xâm lấn xung quanh hoặc di căn hạch, di căn xa. Việc điều trị lúc này khó khăn hơn, hiệu quả và tiên lượng sống thấp hơn.

Ung thư này hay gặp ở người già, người càng cao tuổi thì nguy cơ mắc càng nhiều. Để phát hiện ung thư thực quản giai đoạn sớm, mọi người cần quan tâm tới các biến đổi của cơ thể. Nếu cảm thấy mệt mỏi, gầy sút, ăn không ngon, chán ăn, nuốt nghẹn... cần đi kiểm tra sớm.

