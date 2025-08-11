Hà Nội

Lữ đoàn Ukraine hứa "cắm cờ trên Crimea" bị đánh tơi tả ở Myrnohrad

Quân sự

Lữ đoàn Ukraine hứa "cắm cờ trên Crimea" bị đánh tơi tả ở Myrnohrad

Lữ đoàn 15 tinh nhuệ của Ukraine, đơn vị đã hứa "cắm cờ trên Crimea", đang bị quân Nga tiêu hao dần ở Mirnograd.

Tiến Minh
Binh lính Ukraine trên chiến trường đang kêu ca về việc lực lượng không quân chiến thuật Nga, đã tăng gấp bội số lần sử dụng bom lượn có điều khiển FAB-3000, có trọng lượng tới 3 tấn. Chỉ riêng ngày hôm nay, loại bom này đã được sử dụng ở bốn mặt trận cùng một lúc: Kostiantynivka, Kherson, Kupyansk và Pokrovsk-Mirnograd.
Một trong những khu vực bị máy bay Nga thả “siêu bom” là mặt trận Mirnograd, tại đây bom FAB-3000 đã được thả xuống khu vực trận địa của một đơn vị quân đội Ukraine (AFU), được coi là tinh nhuệ, đó chính là Lữ đoàn thiết giáp độc lập số 15 Kara-Dag, được điều đến Pokrovsk để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga (RFAF).
Việc Nga sử dụng “siêu bom” FAB-3000, tấn công trận địa của Lữ đoàn Kara-Dag ở Mirnohrad, đã khiến đơn vị chịu tổn thất nặng nề nhất trong suốt thời gian đóng quân tại thành phố này.
Ngoài việc sử dụng “siêu bom” FAB-3000, các loại bom nhỏ hơn cũng được RFAF tích cực sử dụng. Trận địa Lữ đoàn thiết giáp độc lập số 15 của AFU, cũng bị bao trùm bởi các quả bom lượn có điều khiển FAB-500, dù nhỏ hơn, nhưng cũng đủ sức phá hủy những công sự kiên cố của họ tại đây.
Đáng chú ý là trước đó, Lữ đoàn thiết giáp độc lập số 15 có một khẩu hiệu, đã “gây bão” mạng xã hội của Ukraine: "Hãy giương cao lá cờ trên Crimea". Nhưng sau khi đảm nhiệm phòng ngự ở hướng mặt trận Mirnohrad, Lữ đoàn 15 phải “gồng mình” chống đỡ các đợt “mưa bom, bão đạn” của RFAF.
Trên hướng mặt trận phía đông bắc Pokrovsk, tình hình diễn biến rất ác liệt trong những ngày gần đây. Kênh Deep State của Ukraine đưa tin, quân Nga đã được phát hiện ở vùng ngoại ô phía đông thị trấn chiến lược Rodinske và hiện đang tiếp tục đột phá vào thị trấn này.
Rodinske nằm ở phía đông bắc Pokrovsk và Mirnograd, đóng vai trò là hậu phương cho các đơn vị đồn trú của lực lượng phòng thủ Ukraine tại Pokrovsk – Myrnohrad. Theo Deep State, việc quân Nga tiến vào Rodinske, đã thắt chặt thêm vòng vây ở Pokrovsk và Mirnograd, vốn đang bị bao vây từ hai bên sườn.
Để chiếm được những thành phố lớn như Pokrovsk, RFAF cần phải có chiến thuật hợp lý và nguồn lực phù hợp. Do đó, người Nga từ lâu đã tập trung vào việc tạo thế bao vây, trước hết là bóp nghẹt tuyến hậu cần, dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ và sự mất tổ chức của Ukraine.
Nếu quân Nga thành công trong việc củng cố lực lượng tại Rodinske, họ chắc chắn sẽ bắt đầu tấn công về phía làng Grishino và pháo kích các tuyến đường tiếp tế gần đó. Ngoài ra, quân Nga có thể bắt đầu các hành động tấn công từ phía đầu cầu Shevchenko, để gây sức ép với Pokrovsk và Mirnograd từ hướng nam, Deep State kết luận.
Trong khi đó, các kênh quân sự của Nga cho biết, tại thị trấn Rodinske, các đơn vị xung kích của RFAF đã có thể tiến về phía bắc dọc theo các vành đai rừng trong ngày qua, cắt đứt các cứ điểm lớn của AFU khỏi nguồn tiếp tế, khiến quân Ukraine không còn đạn dược.
Các trận chiến ác liệt cũng diễn ra trên các tuyến đường tiếp cận Rodinske, cũng như về phía bắc, nơi các đơn vị Nga đã tiếp cận được một con đường nông thôn gần thị trấn Belitskoye, nhằm phong tỏa Rodinske từ xa.
Xa hơn một chút về phía bắc, các đơn vị xung kích của Nga đã tiếp cận các khu định cư Rubezhnoye và Zolotoy Kolodez, nằm ở phía đông trung tâm hậu cần lớn Dobropolye. Các nhóm tấn công độc lập của Nga, bắt đầu vượt qua Rodinskoye từ phía bắc và tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của quân Ukraine.
Trên hướng nam Pokrovsk, các đơn vị xung kích, trinh sát và đặc nhiệm của RFAF tích cực xâm nhập sâu vào trong thành phố. Nhờ đòn đánh vòng sườn này, các đơn vị RFAF đã tiến hành đột kích và giành quyền kiểm soát khu vực đường Likhachev và Malevich.
Một cuộc tiến công đột phá của RFAF, đã được thực hiện từ đường Evropeyskaya (Nga gọi là đường Gorky) đến đường Pushkin, tạo ra một trục mới để cắt đứt nhóm quân Ukraine tại Pokrovsk. Hiện tại, giao tranh đang diễn ra gần tòa nhà hành chính quận, cũng như tại khu vực phố Pushkin nói trên.
Một sự kiện đáng chú ý là quân Ukraine đang xây dựng một tuyến phòng thủ dọc phố Pushkin, hướng về phía đông. Đây ít nhất là tuyến phòng thủ thứ hai từ ngoại ô phía đông Pokrovsk. Chỉ huy AFU đã dự đoán một cuộc tấn công từ phía đông của RFAF, nên tăng cường khả năng phòng thủ tại đây.
Tuy nhiên, quân Nga đã tiến đến phía sau khu vực này, với các chiến hào chống tăng và "răng rồng" ở phía đông khu phố, cùng với một loạt các chiến hào và hầm chiến đấu trên con đường dẫn vào trung tâm thành phố trở nên vô nghĩa. Đồng thời, hậu phương của quân Ukraine trên tuyến này đã bị cắt đứt.
Để ngăn chặn quân Ukraine cắt đứt “cái nêm”, hiện đã hình thành trong lòng thành phố Pokrovsk, quân Nga đang mở rộng hai bên sườn, bao gồm cả ở trung tâm thành phố - trong khu hành chính. Các cuộc tấn công vào phía sau lưng quân Ukraine được ghi nhận từ phố Zashchitnikov Ukrainy đến khu chợ ô tô.
Ở phía nam Pokrovsk, các trận đánh diễn ra ác liệt ở làng Chunishino, nhưng theo phân tích của các chuyên gia, đây không phải là hướng tấn công chủ yếu của RFAF vào Pokrovsk. Hiện AFU phải bắt đầu đưa quân dự bị, tăng viện dọc theo con đường duy nhất còn lại từ làng Grishino nằm ở phía bắc dẫn vào thành phố, nếu không nguồn tiếp vận cho Pokrovsk, sẽ bị RFAF cắt đứt ngay lập tức. (nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, Deep State).
Tiến Minh
Topwar
