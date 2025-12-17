Hà Nội

Giải trí

Tài sắc nàng thơ màn ảnh của Trường Giang

Trước khi vào vai con gái Trường Giang, Đoàn Minh Anh đóng phim của Victor Vũ, đoạt á hậu khôi 1 cuộc thi Đại sứ Áo dài Việt Nam 2019.

Đoàn Minh Anh góp mặt trong phim Tết 2026 Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang. Trên màn ảnh, cô vào vai con gái Trường Giang. Ảnh: Người Đưa Tin.
Nhân vật Đoàn Minh Anh trong Nhà ba tôi sống trong không gian sinh hoạt chật hẹp cùng ba, đam mê thời trang. Ảnh: Tiền Phong.
Người ba trong phim lại muốn con gái nối nghiệp làm mắm truyền thống. Ảnh: Người Đưa Tin.
Trước khi vào vai con gái Trường Giang, Đoàn Minh Anh đóng phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của Victor Vũ. Vai diễn của cô là Nga -cháu gái của mợ Hai (do Đinh Ngọc Diệp đóng). Ảnh: FB Đoàn Minh Anh.
Victor Vũ chia sẻ trên VOV, Đoàn Minh Anh khiến anh bất ngờ bởi cô còn quá trẻ nhưng lại tự tin, hoàn toàn nhập vai đòi hỏi nhiều cảm xúc trong lúc casting. Ảnh: FB Đoàn Minh Anh.
Năm 2025, ngoài Nhà ba tôi một phòng, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Đoàn Minh Anh còn quay phim Sợi chỉ đỏ. Ảnh: FB Đoàn Minh Anh.
Nữ diễn viên sinh năm 2008 còn tham gia các phim: Siêu trộm, Chạy đi rồi tính. Ảnh: FB Đoàn Minh Anh.
Đoàn Minh Anh chia sẻ trên Đời Sống Gia Đình, dù đã đóng phim, quảng cáo từ nhỏ, cô chưa từng được đào tạo diễn xuất bài bản. Ảnh: FB Đoàn Minh Anh.
Nữ diễn viên đoạt á hậu khôi 1 cuộc thi Đại sứ Áo dài Việt Nam năm 2019 Ảnh: FB Đoàn Minh Anh.
Ở tuổi 17, Minh Anh sở hữu vóc dáng thon gọn, gương mặt xinh đẹp. Ảnh: FB Đoàn Minh Anh.
Nữ diễn viên phim Nhà ba tôi một phòng gợi cảm không kém cạnh các hoa hậu: Đoàn Thiên Ân, Lương Thùy Linh. Ảnh: FB Đoàn Minh Anh.
Thu Cúc (tổng hợp)
