Trường Giang gia nhập 'đường đua' phim Tết 2026

Giải trí

Trường Giang gia nhập 'đường đua' phim Tết 2026

Trường Giang vừa hé lộ về dự án Nhà ba tôi một phòng. Trước đó, ‘đường đua’ phim Tết 2026 gồm Thỏ ơi, Mùi phở, Báu vật trời cho.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trường Giang chia sẻ poster phim Nhà ba tôi một phòng đồng thời viết: “Trở lại không phải để chứng minh, mà để nói điều cần nói”. Theo Người Lao Động, Trường Giang đảm nhận các vị trí đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên. Ảnh: FB Trường Giang.
Nội dung phim Nhà ba tôi một phòng xoay quanh những mâu thuẫn nhỏ nhặt, khác biệt trong cách nghĩ giữa hai thế hệ cha và con gái trong một gia đình. Phim đưa nghề làm mắm truyền thống lên màn ảnh rộng. Người cha sống khắc khổ, giản dị, dè dặt, mong giữ gìn nghề truyền thống của gia đình trong khi cô con gái trẻ đầy khao khát theo đuổi giấc mơ thời trang. Ảnh: FB Trường Giang.
Nhiều sao Việt chia sẻ dự án mới của Trường Giang. “Chúc mừng bạn Trường Giang đã quay trở lại với điện ảnh sau nhiều năm”, Thu Trang viết. Nhã Phương ủng hộ Trường Giang: “Sắp đẻ đứa thứ 3 rồi mà ba có cái nhà một phòng thì mấy mẹ con tôi nằm đâu nè trời. Tết âm lịch này chúng mình hẹn hò nhau ra rạp nha”. Ảnh: FB Trường Giang.
Trước đó, ‘đường đua’ phim Tết 2026 gồm Thỏ ơi, Mùi phở, Báu vật trời cho. Thỏ ơi là dự án của Trấn Thành. Trailer phim Thỏ ơi hé lộ các gương mặt sẽ góp mặt như LyLy, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, BB Trần, Gil Lê. Ảnh: VOV.
Vai trò cụ thể của Trấn Thành, LyLy… trong phim Thỏ ơi vẫn chưa được hé lộ. Ảnh: Tiền Phong.
Theo VTV, Mùi phở đã được hoàn tất từ những ngày cuối năm Tết 2024 nhưng ra rạp vào Tết 2026 sau khi được biên tập, chỉnh sửa kỹ lưỡng. Ảnh: VTV.
Đạo diễn, nhà sản xuất Minh Beta chia sẻ trên Tiền Phong, phở chỉ là chất dẫn, câu chuyện trung tâm của Mùi phở là tình cảm gia đình, các thành viên sống chung nhà nỗ lực tìm tiếng nói chung, xóa bỏ mâu thuẫn do khoảng cách thế hệ. Ảnh: VTV.
Theo VOV, trong phim Báu vật trời cho, Phương Anh Đào đóng vai Ngọc – một người mẹ đơn thân mạnh mẽ nhưng đầy tổn thương, vừa sợ hãi vừa kiên định. Tuấn Trần vào vai Hồng – chàng trai lạc quan, nội tâm sâu sắc. Ảnh: VOV.
Theo Nhân Dân Online, ngoài Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Báu vật trời cho còn có sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ Trung Dân, Quách Ngọc Ngoan, bé Mì Gói, Hưng Nguyễn, Khuyến Dương, Bích Ngọc… Ảnh: VOV.
#Trường Giang #diễn viên Trường Giang #phim của Trường Giang #phim Tết

