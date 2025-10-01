[INFOGRAPHIC] Trường Giang từ nghèo khó đến giàu kếch xù

Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa đầu tiên gồm: Bờm, Bo, Tê Giác và Suti. Hiện tại, 4 nhóc tì này đã là thiếu nữ xinh đẹp, chàng trai có ngoại hình nổi bật.
Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa đầu tiên gồm: Bờm, Bo, Tê Giác và Suti. Hiện tại, 4 nhóc tì này đã là thiếu nữ xinh đẹp, chàng trai có ngoại hình nổi bật.
Không còn hình ảnh dịu dàng, kín đáo như trước, bạn gái HIEUTHUHAI – Tăng Mỹ Hàn ngày càng tự tin theo đuổi phong cách gợi cảm với loạt trang phục táo bạo.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Pha Lê hé lộ bộ ảnh đón Trung thu vui vẻ cùng cô con gái 5 tuổi Thiên Ý.
Sau 10 năm rời chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế, Trần Bờm (Trần Tú) - quý tử nhà đạo diễn Trần Lực điển trai như hot boy, đóng chính phim điện ảnh.
Yến Nhi, Hương Giang và Kiều Duy được kỳ vọng tiến xa khi 'mang chuông đi đánh xứ người' trong năm 2025.
Hoa hậu Yến Nhi thể hiện sự chủ động, hoạt bát trong những ngày đầu tham gia Miss Grand International 2025.
Bố mẹ chồng H’hen Niê thường xuyên đi xe máy qua thăm bé Harley - con gái của nàng hậu và Tuấn Khôi.
Giữa lúc dư luận bàn tán về tin đồn tình cảm với Hoàng Touliver, Tóc Tiên liên tục gây chú ý khi khoe loạt outfit đời thường trẻ trung như đang “hồi xuân”.
Nhiều nghệ sĩ quyên góp cho bà con vùng bão lũ khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi, trong đó ca sĩ Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng.
Từ ánh đèn chói lọi của sàn catwalk đến vai trò "bà nội trợ" bên chồng là cầu thủ Mạc Hồng Quân, hành trình của Kỳ Hân chưa bao giờ thiếu sóng gió.
Nhiều nghệ sĩ: Bích Phương, Đan Trường, Wean Lê…đã rời lịch giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới để cùng hướng về bà con miền Trung.
Trúc Nhân bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt 2012, là học trò của Thu Minh. Mới đây, anh tậu xe hơn 5 tỷ đồng.
Trấn Thành chia sẻ hình ảnh mới và nhắn nhủ: “Bao lâu rồi ta chưa gặp nhau?”. Đàm Thu Trang dí dỏm cho rằng cô chính là người đẹp nhất nhà.
Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, Hoa hậu Thanh Thuỷ khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi xuất hiện với phong cách dịu dàng, chuẩn nữ chính phim Hàn.
Yến Nhi sẽ phải ‘dè chừng’ đại diện Venezuela, Brazil, Indonesia, CH Czech,Zambia...ở Miss Grand International 2025 - Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2025.
Rapper Tiến Đạt cho biết, ca sĩ Phương Thanh luôn có mặt trong những cột mốc, thậm chí những lúc khủng khiếp trong đời anh.
Sức hấp dẫn của Trương Ngọc Ánh toát ra từ vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng gu thời trang hiện đại, trẻ trung.
Hoa hậu Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long có chuyến đi đến Bhutan - đất nước được mệnh danh là 'vương quốc hạnh phúc'.
Mừng sinh nhật Lý Hải, gia đình sáu thành viên khiến dân tình “tan chảy” với bộ ảnh đẹp chuẩn điện ảnh.
Trong bảng xếp hạng đầu tiên của chuyên trang sắc đẹp Missosology về cuộc thi Miss Grand International 2025, Hoa hậu Yến Nhi xếp thứ 18.