Sông nước miền Tây đẹp như mơ qua ảnh phó nháy Hà Lan

Những người phụ nữ chèo thuyền, hình ảnh thân quen về sông nước miền Tây. Hình ảnh được chụp tại cù lao An Bình, Cần Thơ. Ảnh: Jonas Hansel / Flickr. Một thoáng bình yên ở cù lao An Bình. Những em bé trên một chuyến phà ở Vĩnh Long. Những ngôi nhà bên sông Tiền ở Vĩnh Long. Trẻ em ở miền sông nước Vĩnh Long. Nhà thờ Cái Bè, công trình cổ nổi tiếng nằm bên sông Tiền ở tỉnh Tiền Giang. Nhà sàn trên kênh Vĩnh Tế, dòng kênh được đào từ thời nhà Nguyễn ở Châu Đốc, An Giang. Một góc làng nổi Châu Đốc. Hai em bé ở ngôi nhà nổi Châu Đốc. Trạm xăng trên sông Bassac, Châu Đốc. Mời quý độc giả xem video: Báo Argentina ca ngợi vẻ đẹp đất nước Việt Nam. Nguồn: VTC1

