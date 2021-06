Phớt lờ lời vợ dặn, chồng nhà tiên tri Vanga nhận kết cục đắng cay

Baba Vanga tên thật là Vangelia Gushterova sinh năm 1911 tại Yugoslavia. Bà là một nhà tiên tri nổi tiếng thế giới khi các nhà nghiên cứu cho rằng 80% lời tiên tri của bà đều lần lượt trở thành sự thật. Khả năng đặc biệt của nhà tiên tri Vanga bắt đầu khi bà 12 tuổi. Năm đó, xuất hiện một cơn bão và cuốn Vanga lên không trung. Người ta tìm thấy Vanga tại một cánh đồng với đôi mắt đầy bụi bẩn. Dù được chạy chữa, phẫu thuật nhiều lần nhưng Vanga không nhìn được nữa. Cũng từ đó, bà có khả năng dự đoán về tương lai. Tuy nhiên, có những mối nguy hiểm dù đã được dự đoán trước, nhà tiên tri mù vẫn phải bất lực vì không thể cứu vãn, trong đó có số phận về chồng bà, ông Dimitr Gushterov. Bà Vanga lần đầu gặp ông Dimitr Gushterov, đến từ làngKryndjilitsa, thị trấn Petrick, Bulgari khi ông đến nhờ bà tìm kẻ giết anh trai mình. Khi ôngDimitr còn đang bối rối không dám vào nhà, bà Vanga đã mở cửa, gọi tên ông và nói: "Tôi biết anh đến đây để làm gì. Anh đến để hỏi về kẻ đã giết anh trai mình. Có thể sau này tôi sẽ nói, nhưng anh phải hứa không làm hại họ. Điều đó là không cần thiết bởi anh sẽ sống tới tận khi chứng kiến họ kết thúc thảm hại". Vì sự kiện này, sau đó, ông Dimitr Gushterov vài lần đến gặp bà. Đến tháng 4/1942, bà Vanga nói với em gái rằng, ông Dimitr Gushterov sẽ cầu hôn bà. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng 5/1942. Sau một thời gian kết hôn, ông Dimitr Gushterov nhập ngũ và đi làm nhiệm vụ ở Hy Lạp. Trước khi lên đường, bà Vanga đã dặn chồng cần tránh xa nước, bao gồm rượu. Đến năm 1944, ông Dimitr Gushterov trở về nhà nhưng sức khỏe lúc này không được tốt do chứng nghiện rượu. Vì yêu thương chồng nên bà Vanga ra sức khuyên can ông bỏ rượu nhưng không thành. Ông Dimitr Gushterov ngày ngày chìm đắm trong men rượu và càng lúc càng cách xa vợ khiến hôn nhân bế tắc tẻ nhạt. Dimitar bị xơ gan nặng và qua đời vào năm 1962 ở tuổi 42. Em gái nhà tiên tri có kể lại, thời điểm làm lễ mai táng cho ông Dimitar, bà Vanga mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn và nói rằng bà nhìn thấy mình đang tiễn chồng đến “nơi mọi người cần phải đến”. Không chỉ với chồng, nhà tiên tri Vanga cũng từng dự đoán được cái chết sẽ đến với em trai mình là Vasil. Khi thấy em trai quyết định gia nhập đội du kích chống lại quân Đức, bà Vanga đã cầu xin em mình đừng đi. Bởi bà đã dự đoán được Vasil sẽ gặp nguy hiểm vào sinh nhật lần thứ 23. Vasil không tin lời của chị gái. Tháng 10 năm đó, sau khi thực hiện thành công nhiệm vụ, Vasil không may làm rơi thẻ căn cước vào tay quân Đức. Họ lùng sục khắp nơi để tìm ra anh, đe dọa giết hết tất cả mọi người nếu không ai khai ra vị trí mà Vasil đang ở. Vì không muốn nhiều người bị liên lụy, Vasil đã tự ra đầu hàng, bị tra tấn dã man và tử hình sau đó. Nhiều người bất ngờ khi nghĩ đến lời tiên tri của bà Vanga vì Vasil bị bắt ngày 08/10/1944, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 23 của mình. Mời độc giả xem video:Bắc Giang bắt đầu thu mua vải sớm để xuất khẩu. Nguồn: VTV24.

