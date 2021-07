Mục sở thị 7 cây cầu ngói cổ đẹp huyền bí nhất Việt Nam

Cầu ngói Chùa Thầy. Chùa Thầy thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội có hai cây cầu ngói cổ nằm ở hai bên sân chùa. Cầu Nhật Tiên bên tay phải, nối chùa với một hòn đảo nhỏ, trên đảo có đền thờ Tam phủ. Cầu Nguyệt Tiên bên tay trái, nối làng xóm với chùa và đường lên núi Sài Sơn. Hai cầu này do "Trạng Bùng" Phùng Khắc Khoan cho xây để cung tiến chùa vào đầu thế kỷ 17. Mỗi cầu gồm 5 gian, dưới xây đá cuốn trên dựng bộ khung nhà gỗ lợp ngói mũi hài. Hai bên thành cầu thông thoáng, có lan can thấp được làm rộng ra để làm nơi nghỉ chân cho khách thập phương. Cầu Khum: Cầu nằm ở xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Đây là một cầu ngói cổ có kiến trúc độc đáo của khu vực miền Bắc. Nhìn từ xa cầu trông giống như một chiếc thuyền nan úp nên được gọi là cầu Khum. Kết cấu khung cầu là các vì liên kết bằng kèo suốt, có cầu nối hai ngọn kèo, xà nách nối cột cái với cột con, không dùng đinh ốc. Cầu ngói Phát Diệm: Cầu bắc qua sông Ân nằm ở trung tâm thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, cách TP. Ninh Bình khoảng 30 km. Bên trên lợp ngói, hai bên là hai hàng cột gỗ và những song gỗ lim làm lan can rất chắc chắn. Cầu có 3 nhịp, mỗi nhịp có 4 gian. Chiều dài của cây cầu này là 36m, chiều rộng là 3m. Cầu ngói Phát Diệm có dáng vẻ nhẹ nhàng và thanh thoát. Đây được đánh giá là cây cầu hiếm và có giá trị nghệ thuật cao nhất trong các loại cầu cổ ở Việt Nam.Cầu ngói chợ Thượng: Cầu thuộc thôn Thượng Nông, xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, bắc qua sông Ngọc cạnh chợ Thượng nên được gọi là cầu ngói chợ Thượng. Cầu được xây dựng vào thế kỷ 18 nhờ tiền công đức của bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân- cung phi của chúa Trịnh, là người con gái xuất thân làng Thượng Nông. Kiến trúc cầu khá độc đáo, phần thượng gia với bộ khung gỗ và một mái nhà lợp ngói. Mố cầu được xây dựng hoàn toàn bằng đá tảng nằm chắc chắn hai bên bờ sông Ngọc. Nhờ bệ cầu chắc chắn, suốt hơn 300 năm với bao biến thiên lịch sử, cây cầu vẫn đứng vững. Cầu ngói chùa Lương: Cầu ngói chùa Lương thuộc xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, Nam Định, bắc qua sông Hoành, cách chùa Lương hơn 100m. Cầu có 9 gian uốn cong tựa cầu vồng trên 18 trụ đá vững chãi. Hai bên cầu là hai dãy hành lang cũng được uốn cong để khách bộ hành có thể dừng chân ngồi nghỉ, phía ngoài hành lang là hàng lan can bằng gỗ. Cầu ngói Thanh Toàn: Cầu ngói Thanh Toàn cách thành phố Huế khoảng 8 km về phía Đông Nam thuộc xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy. Cầu ngói Thanh Toàn được chia thành các gian, mỗi gian như một ngôi nhà nhỏ trong ngôi nhà lớn. Cầu dài khoảng 17 m, rộng 4 m và được chia làm 7 gian với gian giữa là nơi thờ bà Trần Thị Đạo - người góp tiền xây cầu cho dân làng tiện đường qua. Sáu gian còn lại đều có bục gỗ hai bên để nghỉ ngơi. Cầu ngói Thanh Toàn là một trong những chiếc cầu thuộc vào loại hiếm hoi và có giá trị nghệ thuật cao ở Việt Nam. Chùa Cầu Hội An: Đây là công trình xây dựng vào thế kỷ 17. Cầu dài khoảng 18m, vắt qua lạch nước chảy ra sông Thu Bồn. Trên cửa chính của có một tấm biển lớn chạm nổi 3 chữ Hán là Lai Viễn Kiều (có nghĩa là cầu của những người bạn từ xa đến). Cùng với thời gian, kiến trúc của Chùa Cầu hiện mang đậm phong cách Việt Nam với mái lợp ngói âm dương che kín cả cây cầu. Chùa Cầu được chọn là biểu tượng của thành phố Hội An. Mời độc giả xem video:Tử nạn tại mỏ khai thác đá. Nguồn: VTV24.

Cầu ngói Chùa Thầy. Chùa Thầy thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội có hai cây cầu ngói cổ nằm ở hai bên sân chùa. Cầu Nhật Tiên bên tay phải, nối chùa với một hòn đảo nhỏ, trên đảo có đền thờ Tam phủ. Cầu Nguyệt Tiên bên tay trái, nối làng xóm với chùa và đường lên núi Sài Sơn. Hai cầu này do "Trạng Bùng" Phùng Khắc Khoan cho xây để cung tiến chùa vào đầu thế kỷ 17. Mỗi cầu gồm 5 gian, dưới xây đá cuốn trên dựng bộ khung nhà gỗ lợp ngói mũi hài. Hai bên thành cầu thông thoáng, có lan can thấp được làm rộng ra để làm nơi nghỉ chân cho khách thập phương. Cầu Khum: Cầu nằm ở xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Đây là một cầu ngói cổ có kiến trúc độc đáo của khu vực miền Bắc. Nhìn từ xa cầu trông giống như một chiếc thuyền nan úp nên được gọi là cầu Khum. Kết cấu khung cầu là các vì liên kết bằng kèo suốt, có cầu nối hai ngọn kèo, xà nách nối cột cái với cột con, không dùng đinh ốc. Cầu ngói Phát Diệm: Cầu bắc qua sông Ân nằm ở trung tâm thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, cách TP. Ninh Bình khoảng 30 km. Bên trên lợp ngói, hai bên là hai hàng cột gỗ và những song gỗ lim làm lan can rất chắc chắn. Cầu có 3 nhịp, mỗi nhịp có 4 gian. Chiều dài của cây cầu này là 36m, chiều rộng là 3m. Cầu ngói Phát Diệm có dáng vẻ nhẹ nhàng và thanh thoát. Đây được đánh giá là cây cầu hiếm và có giá trị nghệ thuật cao nhất trong các loại cầu cổ ở Việt Nam. Cầu ngói chợ Thượng : Cầu thuộc thôn Thượng Nông, xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, bắc qua sông Ngọc cạnh chợ Thượng nên được gọi là cầu ngói chợ Thượng. Cầu được xây dựng vào thế kỷ 18 nhờ tiền công đức của bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân- cung phi của chúa Trịnh, là người con gái xuất thân làng Thượng Nông. Kiến trúc cầu khá độc đáo, phần thượng gia với bộ khung gỗ và một mái nhà lợp ngói. Mố cầu được xây dựng hoàn toàn bằng đá tảng nằm chắc chắn hai bên bờ sông Ngọc. Nhờ bệ cầu chắc chắn, suốt hơn 300 năm với bao biến thiên lịch sử, cây cầu vẫn đứng vững. Cầu ngói chùa Lương: Cầu ngói chùa Lương thuộc xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, Nam Định, bắc qua sông Hoành, cách chùa Lương hơn 100m. Cầu có 9 gian uốn cong tựa cầu vồng trên 18 trụ đá vững chãi. Hai bên cầu là hai dãy hành lang cũng được uốn cong để khách bộ hành có thể dừng chân ngồi nghỉ, phía ngoài hành lang là hàng lan can bằng gỗ. Cầu ngói Thanh Toàn: Cầu ngói Thanh Toàn cách thành phố Huế khoảng 8 km về phía Đông Nam thuộc xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy. Cầu ngói Thanh Toàn được chia thành các gian, mỗi gian như một ngôi nhà nhỏ trong ngôi nhà lớn. Cầu dài khoảng 17 m, rộng 4 m và được chia làm 7 gian với gian giữa là nơi thờ bà Trần Thị Đạo - người góp tiền xây cầu cho dân làng tiện đường qua. Sáu gian còn lại đều có bục gỗ hai bên để nghỉ ngơi. Cầu ngói Thanh Toàn là một trong những chiếc cầu thuộc vào loại hiếm hoi và có giá trị nghệ thuật cao ở Việt Nam. Chùa Cầu Hội An: Đây là công trình xây dựng vào thế kỷ 17. Cầu dài khoảng 18m, vắt qua lạch nước chảy ra sông Thu Bồn. Trên cửa chính của có một tấm biển lớn chạm nổi 3 chữ Hán là Lai Viễn Kiều (có nghĩa là cầu của những người bạn từ xa đến). Cùng với thời gian, kiến trúc của Chùa Cầu hiện mang đậm phong cách Việt Nam với mái lợp ngói âm dương che kín cả cây cầu. Chùa Cầu được chọn là biểu tượng của thành phố Hội An.