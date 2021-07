Kinh hoàng vụ máy bay chiến đấu đâm máy bay chở khách năm 1971

Vào 30/07/1971, một thảm họa hàng không hy hữu đã xảy ra trên bầu trời Nhật Bản: Một máy bay chiến đấu đâm máy bay chở khách, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Theo đó, vào cùng ngày, chuyến bay số hiệu 58 của hãng All Nippon Airways đã cất cánh từ sân bay Chitose ở Hokkaido để đến Tokyo. Trên máy bay có nhiều khách du lịch và thành viên của một nhóm thiện nguyện. Quá trình cất cánh diễn ra dễ dàng và chiếc Boeing 727 sớm đạt độ cao ổn định. Khi đến vùng núi, chiếc máy bay mới hoạt động được ba tháng bất ngờ gặp hai máy bay phản lực quân sự. Một trong hai chiếc máy bay phản lực F-86 Sabre của Nhật do Đại úy Kuma cầm lái, chiếc còn lại được điều khiển bởi học sinh của ông, Trung sĩ Ichikawa, người chỉ mới có vài giờ trải nghiệm bay. Cả hai máy bay phản lực đều không được trang bị radar, vốn có thể giúp họ biết được sự hiện diện của máy bay chở khách. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố thảm khốc. Ichikawa đã va chạm với chiếc Boeing 727. Vụ va chạm khiến cả hai máy bay lao xuống núi. Viên Trung sĩ đã nhảy dù thoát ra ngoài một cách an toàn, tuy nhiên, toàn bộ 162 hành khách trên chuyến bay 58 thiệt mạng. Yoshimi Ichikawa sau đó bị buộc tội ngộ sát nhưng đã được tha bổng tại phiên tòa. Vụ việc đã khiến Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) bị mất chức. Mời quý độc giả xem video: Vụ nổ tàu ngầm Kursk - Tai nạn thảm khốc nhất của Hải quân Nga.

