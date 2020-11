Khám phá vẻ đẹp khác lạ của “nhà bậc thang” ở Đà Lạt

Không chỉ có những đồi thông thơ mộng, vườn hoa rực rỡ sắc màu, hồ nước trong xanh... thành phố Đà Lạt còn có một cảnh quan đặc trưng khác: " Nhà bậc thang". Đó là những khu dân cư trải dài trên sườn đồi với vô số ngôi nhà nhấp nhô, nhà sau cao hơn nhà trước, tạo nên cảnh tượng như thể chúng được xây trên những bậc thang. Mỗi ngôi nhà lại có kích cỡ, kiểu dáng, màu sắc... khác nhau, không nhà nào giống nhà nào, tạo nên cảnh tượng lạ mắt cho những người lần đầu chứng kiến. "Nhà bậc thang" là kết quả của việc xây dựng với mật độ cao trên địa hình có độ dốc lớn, diễn ra trong suốt nhiều thập niên. Do địa hình thành phố Đà Lạt chủ yếu là đồi núi nên "nhà bậc thang" hiện diện ở hầu hết các khu vực của nội đô. Ấn tượng nhất phải kể đến là khu vực xung quanh dốc Nhà Bò, một địa điểm nổi tiếng thuộc phường Ba Đà Lạt. Khung cảnh ở dốc Nhà Bò,với những ngôi nhà "mọc lên" từ thấp đến cao theo chiều cao con dốc. Khung cảnh ở hẻm 27 An Bình. Đường đi trong các khu "nhà bậc thang" thường rất hẹp, dốc và quanh co, là thách thức lớn với người đi xe máy. Khung cảnh nhìn từ chùa Bồ Đề ở phường Ba. "Nhà bậc thang" cũng đang hình thành trên các ngọn đồi ở khu vực xa trung tâm. Với những người muốn trải nghiệm điều mới mẻ thay cho các điểm đến quen thuộc ở Đà Lạt, khám phá các khu "nhà bậc thang" là một lựa chọn nhiều hứa hẹn. Chắc chắn nơi này sẽ đem lại những góc nhìn đầy bất ngờ, khác với hình dung thông thường của nhiều người về "thành phố ngàn hoa" Đà Lạt. Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.

