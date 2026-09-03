Sun PhuQuoc Airways khai trương đường bay Kuala Lumpur - Phú Quốc

Đây là đường bay Kuala Lumpur - Phú Quốc đầu tiên được khai thác bởi một hãng hàng không full-service, mở thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện giữa Malaysia và Phú Quốc.

Kết nối full-service đầu tiên giữa Kuala Lumpur và Phú Quốc

Đường bay Kuala Lumpur - Phú Quốc được khai thác với thời gian bay mỗi chiều khoảng 95 phút. Chuyến bay mang số hiệu 9G751 khởi hành từ Phú Quốc lúc 13h45 và hạ cánh tại Kuala Lumpur lúc 16h20 (giờ địa phương); chiều ngược lại, chuyến 9G750 khởi hành từ Kuala Lumpur lúc 17h20 và đến Phú Quốc lúc 17h55 (giờ địa phương).

Tiếp viên hãng chụp hình lưu niệm với khách bên trong chuyến bay

Trên đường bay mới, SPA tiếp tục mang đến trải nghiệm “Nghỉ dưỡng trên không - Resort in the Sky” với hành lý ký gửi miễn cước, suất ăn nhẹ và đồ uống được bao gồm trong giá vé. Khoang cabin thế hệ mới với hệ thống giải trí không dây IFE, cùng hương thơm La Festa đặc trưng được tinh chế riêng cho khách sạn 5 sao La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, góp phần tạo nên những dấu ấn riêng trong trải nghiệm bay của SPA. Ở chiều khởi hành từ Phú Quốc, trải nghiệm của hành khách còn được nối dài trước chuyến bay thông qua các dịch vụ trong hệ sinh thái Sun Group như làm thủ tục tại khách sạn và phòng chờ cao cấp Sun Executive Lounge.

Hành trình bay với SPA được tiếp nối với các đặc quyền trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí cao cấp của Sun Group. Hành khách chỉ cần giữ thẻ lên tàu bay của SPA, để nhận vé cáp treo Sun World Hòn Thơm miễn phí, sử dụng WOW Pass với lối ưu tiên tại Sun World Hon Thom và hưởng ưu đãi tới 30% tại các cơ sở nghỉ dưỡng, ẩm thực và vui chơi giải trí thuộc hệ sinh thái Sun Group.

Hành khách làm thủ tục check-in

Cũng từ ngày 1/9/2026, SPA triển khai chương trình “Chạm Việt Nam, Kết Nối Ngay!”, tặng eSIM 5GB miễn phí cho hành khách quốc tế đủ điều kiện trên các chuyến bay của hãng, giúp duy trì kết nối ngay khi đến Việt Nam. Mỗi hộ chiếu hợp lệ được nhận một eSIM trong vòng 30 ngày theo điều kiện chương trình.

Thêm kết nối góp phần thúc đẩy dòng khách hai chiều Việt Nam -Malaysia

Lễ khai trương chuyến bay đầu tiên Phú Quốc - Kuala Lumpur được tổ chức đồng thời tại cả hai đầu sân bay. Tại Kuala Lumpur, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) chủ trì các hoạt động đón chuyến bay đầu tiên với sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia; đồng thời cử đại diện tham dự sự kiện tại Phú Quốc. Các hoạt động tại hai đầu đường bay thể hiện sự phối hợp giữa các bên trong việc tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy dòng khách hai chiều và mở rộng hợp tác du lịch Việt Nam - Malaysia, trong bối cảnh Malaysia đang triển khai chiến dịch Visit Malaysia 2026.

Đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Malaysia và Sun PhuQuoc Airways trong lễ khai trương chuyến bay

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 369.350 lượt khách Malaysia, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Riêng lượng khách trên chặng Kuala Lumpur - Phú Quốc đạt khoảng 70.400 lượt, tương đương 76% tổng sản lượng của cả năm 2025. Đường bay mới tạo thêm lựa chọn bay thẳng cho du khách Malaysia đến Phú Quốc, đồng thời giúp người Việt Nam thuận tiện hơn khi di chuyển tới Kuala Lumpur.

Trong chiến lược phát triển mạng bay theo mô hình “trục - nan” lấy Phú Quốc làm tâm điểm, đường bay Kuala Lumpur - Phú Quốc bổ sung kết nối trực tiếp với thị trường Malaysia, đồng thời mở thêm dư địa thu hút các dòng khách quốc tế trung chuyển qua Malaysia đến Phú Quốc. Với thời gian bay ngắn, chính sách miễn thị thực lên tới 30 ngày dành riêng cho Phú Quốc cùng hệ sinh thái nghỉ dưỡng ngày càng hoàn thiện của Sun Group, Đảo Ngọc có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút du khách Malaysia và các thị trường quốc tế trong khu vực.

Kuala Lumpur là đường bay quốc tế thứ 7 của SPA, tiếp nối mạng bay tới Đài Bắc, Seoul, Hồng Kông, Singapore, Thành Đô và Bangkok. Trong năm 2026, hãng dự kiến nâng quy mô đội bay lên 32 tàu, gồm 4 tàu thân rộng Airbus A330, tạo nền tảng để tiếp tục mở rộng mạng bay tầm trung, đường dài và từng bước hiện thực hóa chiến lược “Rise to the World”.