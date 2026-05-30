Bill Gates cảnh báo AI, chỉ 3 nghề khó bị thay thế

Bill Gates cho rằng AI sẽ thay đổi mạnh thị trường lao động, nhưng vẫn có 3 lĩnh vực con người khó bị thay thế hoàn toàn trong tương lai.

Thiên Trang (TH)
Bill Gates vừa đưa ra cảnh báo đáng chú ý về tương lai việc làm trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo khi cho rằng AI sẽ tiếp tục thay đổi mạnh thị trường lao động toàn cầu, nhưng vẫn có ba lĩnh vực mà công nghệ này rất khó thay thế hoàn toàn con người.
Theo nhà đồng sáng lập Microsoft, phát triển phần mềm vẫn sẽ là ngành nghề quan trọng trong nhiều năm tới bởi AI hiện mới chỉ hỗ trợ viết mã và xử lý tác vụ lặp lại, trong khi con người vẫn phải đảm nhiệm việc kiểm tra lỗi, thiết kế hệ thống và đưa ra các quyết định chiến lược cho sản phẩm công nghệ.
Bill Gates nhận định lập trình không đơn thuần là viết code mà còn liên quan tới tư duy logic, khả năng tối ưu vận hành và giải quyết các tình huống phức tạp, những yếu tố mà AI hiện chưa thể tự xử lý hoàn toàn nếu thiếu sự giám sát của kỹ sư phần mềm.
Lĩnh vực thứ hai được vị tỷ phú đánh giá có khả năng “miễn nhiễm” tốt trước AI là nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong các ngành sinh học và y học, nơi tư duy phản biện, trực giác và khả năng đặt giả thuyết mới vẫn là lợi thế lớn của con người.
Dù AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu khổng lồ trong thời gian ngắn, Bill Gates cho rằng những bước đột phá khoa học thực sự vẫn phụ thuộc vào sự sáng tạo của các nhà nghiên cứu thay vì chỉ dựa vào khả năng xử lý dữ liệu của máy móc.
Ngành năng lượng cũng được xem là lĩnh vực khó bị AI thay thế hoàn toàn vì các hệ thống như điện hạt nhân, dầu khí hay năng lượng tái tạo đòi hỏi kinh nghiệm thực tế cùng khả năng xử lý tình huống theo thời gian thực để tránh các rủi ro nghiêm trọng.
Trong khi đó, nhiều nghiên cứu từ Microsoft và Morgan Stanley cho thấy các công việc liên quan tới xử lý văn bản, dịch thuật, biên tập nội dung hay các tác vụ lặp lại đang chịu áp lực lớn từ AI khi ngày càng nhiều doanh nghiệp bắt đầu tự động hóa quy trình vận hành.
Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng AI chưa phải “cỗ máy cướp việc” hoàn toàn mà sẽ trở thành công cụ hỗ trợ mới của người lao động, đồng nghĩa kỹ năng thích nghi với công nghệ, tư duy sáng tạo và khả năng làm việc cùng AI sẽ trở thành lợi thế sống còn trong tương lai.
