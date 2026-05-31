[GALLERY] Phát minh Trung Đông tạo hơi lạnh không cần điện gây sốt

Saudi Arabia ra mắt công nghệ làm mát NESCOD không cần điện lưới, dùng muối, nước và ánh nắng để tạo hơi lạnh giữa nắng nóng cực đoan.

Giữa bối cảnh nắng nóng toàn cầu ngày càng khắc nghiệt và nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh, các nhà khoa học tại Saudi Arabia vừa giới thiệu hệ thống làm mát mới mang tên NESCOD có khả năng tạo hơi lạnh mà gần như không cần sử dụng điện lưới truyền thống.
Công nghệ do Đại học Khoa học và Công nghệ King Abdullah (KAUST) phát triển đang thu hút sự chú ý lớn vì tận dụng muối amoni nitrat, nước và ánh nắng mặt trời để vận hành, mở ra hướng đi mới cho các khu vực thường xuyên thiếu điện hoặc có khí hậu sa mạc khắc nghiệt.
Khác với điều hòa thông thường phải sử dụng máy nén và tiêu tốn lượng điện năng lớn, hệ thống NESCOD hoạt động dựa trên nguyên lý nhiệt động lực học tự nhiên khi amoni nitrat hòa tan trong nước sẽ hấp thụ nhiệt từ môi trường xung quanh để tạo hiệu ứng làm lạnh nhanh chóng.
Theo kết quả thử nghiệm được công bố bởi Royal Society of Chemistry, nhiệt độ trong hệ thống có thể giảm từ khoảng 25 độ C xuống chỉ còn 3,6 độ C trong vòng 20 phút, đồng thời đạt công suất làm mát lên tới 191 W/m2 trong điều kiện tiêu chuẩn.
Điểm đặc biệt khiến phát minh này được đánh giá cao nằm ở việc toàn bộ quá trình làm mát không phụ thuộc vào điện lưới, giúp giảm áp lực tiêu thụ điện năng và hạn chế lượng khí thải phát sinh từ các thiết bị điều hòa truyền thống.
Sau khi hoàn tất chu trình làm lạnh, hệ thống sẽ được “sạc” lại bằng năng lượng mặt trời thông qua bộ tái tạo 3D có nhiệm vụ tách nước khỏi dung dịch muối, từ đó giúp amoni nitrat kết tinh trở lại để tiếp tục sử dụng cho các chu kỳ làm mát kế tiếp.
Nhóm nghiên cứu cho biết dưới cường độ nắng tiêu chuẩn, hệ thống có thể làm bay hơi khoảng 2,2 kg nước trên mỗi mét vuông mỗi giờ và duy trì mức nhiệt dao động từ 5 đến 15 độ C, đồng thời còn có khả năng thu hồi nước sạch với lượng tạp chất cực thấp.
Dù hiện vẫn đang trong giai đoạn tối ưu hóa, nhiều chuyên gia nhận định NESCOD có thể trở thành bước tiến quan trọng của ngành làm mát xanh trong tương lai, đặc biệt phù hợp cho các vùng xa lưới điện, khu vực thiên tai hoặc những nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.
