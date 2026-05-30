SAIC là hãng ôtô Trung Quốc đầu tiên cán mốc doanh số 100 triệu xe,

SAIC đã trở thành hãng xe Trung Quốc đầu tiên cán mốc doanh số 100 triệu xe. Đáng chú ý, sự kiện diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm của thương hiệu.

Ngày 28/5/2026 vừa qua, tập đoàn SAIC đã chính thức bàn giao chiếc xe thứ 100 triệu tới tay khách hàng. Điều này giúp SAIC trở thành hãng xe đầu tiên trong lịch sử ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc vượt mốc 100 triệu xe sản xuất và bán ra. Đồng thời, SAIC cũng gia nhập nhóm 8 tập đoàn ôtô trên thế giới đạt được cột mốc này.

Đáng chú ý, sự kiện diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm kể từ khi tiền thân của SAIC là Công ty Sản xuất Phụ tùng Động cơ Đốt trong Thượng Hải được thành lập vào năm 1955. Lịch sử phát triển của SAIC gần như song hành với lịch sử hình thành và phát triển của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc.

Theo các tài liệu công khai, vào năm 1955, Công ty Sản xuất Phụ tùng Động cơ Đốt trong Thượng Hải được thành lập, đặt nền móng cho SAIC ngày nay. Đến năm 1958, mẫu xe mang thương hiệu Phoenix đầu tiên được sản xuất thử nghiệm thành công. Năm 1983, SAIC tiên phong mở ra mô hình liên doanh trong ngành ôtô Trung Quốc khi lắp ráp chiếc Santana nội địa đầu tiên.

Năm 1985, SAIC Volkswagen chính thức được thành lập, đưa hệ thống công nghiệp ôtô hiện đại vào Trung Quốc. Đến năm 2015, SAIC tiếp tục ra mắt Roewe RX5 - mẫu xe kết nối Internet đầu tiên trên thế giới, đánh dấu bước tiến vào kỷ nguyên xe thông minh.

Tuy nhiên, hành trình trở thành hãng “100 triệu xe” của SAIC không hoàn toàn suôn sẻ. Dữ liệu cho thấy vào năm 2018, doanh số của SAIC đã đạt đỉnh với 7,0517 triệu xe, đồng thời giữ vị trí số 1 tại Trung Quốc trong 13 năm liên tiếp.

Sau đó, dưới tác động từ quá trình chuyển đổi ngành công nghiệp và áp lực tại các liên doanh, doanh số của hãng bắt đầu sụt giảm, chỉ còn 6,238 triệu xe vào năm 2019, 5,6 triệu xe vào năm 2020 và 4,013 triệu xe vào năm 2024. Trong nửa cuối năm 2024, SAIC đã triển khai chương trình cải tổ toàn diện, tái cấu trúc hệ thống tổ chức, nghiên cứu phát triển công nghệ và chiến lược thương hiệu.

Đến năm 2025, kết quả cải tổ bắt đầu phát huy hiệu quả khi tập đoàn bán ra 4,507 triệu xe, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh số bán lẻ đạt 4,67 triệu xe, đánh dấu lần tăng trưởng dương đầu tiên kể từ năm 2018.

Trong đó, kết quả bán hàng của các thương hiệu nội địa đạt 2,928 triệu xe, tăng 21,6%, chiếm 65% tổng doanh số. Xe năng lượng mới đạt 1,643 triệu xe, tăng 33,1%. Lợi nhuận ròng thường xuyên phục hồi mạnh từ mức đáy của năm trước lên 7,42 tỷ Nhân dân tệ, tăng 237,2%.

Đà phục hồi tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2026. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, doanh số cộng dồn của SAIC đạt 1,302 triệu xe. Trong đó, các thương hiệu nội địa đạt 910.000 xe, tăng 6,9%. Riêng doanh số xe năng lượng mới đạt 412.000 xe, tăng 2,8%.

Trên thị trường quốc tế, SAIC cũng là hãng xe Trung Quốc đầu tiên mở rộng ra nước ngoài. Kể từ lô xe du lịch xuất khẩu đầu tiên vào năm 2001, sản phẩm và dịch vụ của SAIC đã có mặt tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh số xuất khẩu cộng dồn của SAIC hiện đã vượt 7 triệu xe.

Vào năm 2025, SAIC đã chính thức công bố chiến lược toàn cầu Overseas Strategy 3.0 - Glocal (Global + Local). Kế hoạch này tận dụng thế mạnh về công nghệ xe điện và xe thông minh kết nối để tung ra hơn 10 mẫu ôtô toàn cầu mới, trong đó xe hybrid sẽ phủ các phân khúc chủ lực trên thế giới.

Hiện tại, SAIC sở hữu hơn 100 cơ sở sản xuất linh kiện và khoảng 3.000 đại lý ở nước ngoài. Đồng thời, hãng đã xây dựng 3 trung tâm nghiên cứu phát triển tại các địa điểm như London. Bên cạnh đó là 4 trung tâm sản xuất tại Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ và Pakistan. Hãng cũng đã xây dựng đội tàu logistics vận chuyển ôtô tự vận hành lớn hàng đầu Trung Quốc.