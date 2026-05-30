[GALLERY] Sai lầm khi quấn dây điện có thể gây cháy nổ

Nhiều người vẫn vô tư quấn dây điện thật chặt sau khi dùng mà không biết thói quen này có thể làm dây hỏng ngầm và tăng nguy cơ chập cháy.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người có thói quen quấn dây sạc, dây điện hay dây nối dài thật gọn gàng sau khi sử dụng để tiết kiệm diện tích, nhưng theo cảnh báo từ các chuyên gia an toàn điện, đây lại là một trong những nguyên nhân âm thầm khiến dây nhanh hư hỏng và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong gia đình.
Trên các diễn đàn mạng xã hội gần đây, chủ đề bảo quản dây điện bất ngờ thu hút sự quan tâm lớn khi nhiều người chia sẻ rằng việc gập mạnh hoặc bẻ dây liên tục tại cùng một vị trí có thể làm lõi đồng bên trong bị đứt ngầm, dù bên ngoài lớp vỏ vẫn còn nguyên vẹn và rất khó phát hiện bằng mắt thường.
Không chỉ gây hỏng dây, việc cuộn dây điện quá chặt hoặc để dây còn bó cuộn trong lúc sử dụng còn khiến nhiệt lượng tích tụ nhanh hơn bình thường, đặc biệt khi cấp điện cho các thiết bị công suất lớn như máy sấy tóc, bếp điện hay dây nối dài dùng cho nhiều thiết bị cùng lúc.
Một số chuyên gia cho biết khi dây điện bị uốn cong và ép liên tục, điện trở bên trong có thể tăng lên đáng kể, khiến khu vực đó sinh nhiệt cao hơn khi có dòng điện chạy qua, từ đó làm tăng nguy cơ nóng chảy lớp cách điện hoặc dẫn tới hiện tượng chập cháy nguy hiểm.
Fanpage chuyên về phòng cháy chữa cháy “Fire Safety God Tablet” cũng xác nhận các lo ngại trên là hoàn toàn có cơ sở, đồng thời khuyến cáo người dùng nên tháo dây hoàn toàn trước khi sử dụng thay vì vừa dùng vừa để dây trong tình trạng bó cuộn hoặc quấn chặt quanh thiết bị.
Ngoài nguy cơ mất an toàn, cách bảo quản sai còn khiến lớp vỏ nhựa bên ngoài nhanh xuống cấp, dễ nứt gãy theo thời gian và làm giảm đáng kể tuổi thọ của dây điện, đặc biệt với các loại dây sạc điện thoại, laptop hay cáp dữ liệu thường xuyên bị gập trong balo và túi xách.
Để hạn chế hư hỏng, các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên cuộn dây nhẹ nhàng theo vòng lớn, tránh tạo góc gập nhọn hoặc đè vật nặng lên dây trong thời gian dài, đồng thời nên kiểm tra định kỳ các dấu hiệu bất thường như nóng bất thường, bong tróc hoặc đổi màu lớp vỏ dây.
Trong bối cảnh số lượng thiết bị điện trong gia đình ngày càng nhiều, việc thay đổi những thói quen nhỏ như bảo quản dây điện đúng cách không chỉ giúp tiết kiệm chi phí thay mới mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ chập cháy và đảm bảo an toàn cho cả gia đình.
