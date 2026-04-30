Suzuki Jimny "đại ha giá" tới 140 triệu tại đại lý Việt, cứu doanh số

Việc Suzuki Jimny giảm giá liên tục cho thấy áp lực "khó bán" của dòng xe này, đưa giá bán thực tế chỉ còn 649 triệu đồng là nỗ lực nhằm xả hàng tồn đang ế ẩm.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá ưu nhược điểm SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny tại Việt Nam.

Mẫu xe SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny hiện được giảm giá 140 triệu đồng tại một số đại lý chính hãng tại Việt Nam. Giá bán thực tế của mẫu SUV địa hình nhập Nhật này nay chỉ còn 649 triệu đồng tại đại lý. Giá niêm yết của nhà phân phối Việt Nam Suzuki đăng trên website chính hãng hiện đang là 789 triệu đồng.

1-9442.jpg
Mức giảm ở đại lý đang cao hơn đáng kể so với khuyến mãi chính hãng. Hiện Suzuki Việt Nam áp dụng chính sách khuyến mãi 95 triệu đồng cho Jimny, bao gồm tặng lệ phí trước bạ và 3,5 năm bảo dưỡng. Những chiếc Jimny hiện còn bán ở đại lý có năm sản xuất 2024. Từ đó đến nay, mẫu xe này chưa được nhập thêm về những lô sản xuất mới hơn.

Ở thời điểm ra mắt, Jimny từng bị bán với giá chênh cao hơn so với niêm yết. Đây là mẫu "xe chơi" chủ yếu phù hợp những người thích off-road. Cũng một phần do kén khách, giá Jimny liên tục giảm sâu từ khi ra mắt tới nay. Có những đại lý còn độ sẵn cho xe như một động thái kích cầu.

3-6247.jpg
Jimny gây chú ý nhờ cấu hình kỹ thuật thuần chất off-road. Mẫu xe này sử dụng hệ thống khung gầm rời (body-on-frame), hệ dẫn động hai cầu 4WD và vi sai hạn chế trượt - những trang bị thường thấy trên các dòng SUV kích thước lớn. Xe được trang bị động cơ 1.5L, cho công suất 101 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp.

Phiên bản được phân phối tại thị trường Việt Nam là biến thể 3 cửa, cấu hình 4 chỗ ngồi. Ngoại thất xe mang thiết kế hình khối góc cạnh. Khoang nội thất của Jimny được xây dựng theo hướng tối giản, ưu tiên tính thực dụng. Các trang bị tiện nghi ở mức cơ bản với ghế bọc nỉ và đa số các chi tiết điều khiển đều là dạng cơ học. Hai thành phần hiện đại nhất trong cabin là màn hình cảm ứng 9 inch và hệ thống điều hòa tự động.

4-1310.jpg
Phiên bản đang bán tại thị trường Việt Nam là biến thể 3 cửa, cấu hình 4 chỗ ngồi.

Được sinh ra với mục đích phục vụ "dân chơi xe" thích di chuyển, khám phá những nơi không có đường nhựa, Suzuki Jimny dĩ nhiên không phải là chiếc xe lý tưởng mang đến độ êm ái, thoải mái cho cá nhân hay gia đình. Chiếc xe này chỉ có ưu thế trên đường off-road, phù hợp với một số ít người dùng đam mê kiểu xe "hộp diêm" và sẳn sàng chi tiền mua Suzuki Jimny làm chiếc xe thứ 3, thứ 4 trong nhà.

Dù là xe "đồ chơi", Suzuki Jimny được xem như một phương tiện dành cho người giàu cá tính, thích đi bụi off-road thường xuyên, sẵn sàng bỏ qua mọi khuyết điểm, thiếu sót của chiếc xe để sở hữu phong cách khác lạ, không giống ai khi di chuyển trên đường.

#Suzuki Jimny đại ha giá #Suzuki Jimny ế ẩm #xe SUV Suzuki Jimny #giá xe Suzuki Jimny 2026 #doanh số Suzuki Jimny #SUV địa hình Suzuki Jimny

Số hóa - Xe

Suzuki Jimny 2026 ra mắt - nâng cấp trang bị, giá bán tăng nhẹ

Suzuki Jimny 2026 bắt đầu nhận đặt hàng tại Nhật Bản với giá từ 1,92 đến 2,16 triệu yên cho bản kei car và từ 2,27 đến 2,39 triệu yên cho bản Sierra.

2-1390.jpg
Sau bảy năm kể từ khi thế hệ hiện tại ra mắt vào năm 2018, Suzuki Jimny vẫn duy trì sức hút bền bỉ trong giới yêu xe địa hình. Suzuki chọn cách đi chậm mà chắc: giữ nguyên tinh thần thiết kế và khả năng vận hành đặc trưng, đồng thời bổ sung một số tinh chỉnh quan trọng liên quan đến công nghệ an toàn và hệ thống giải trí, đặc biệt dành cho phiên bản ba cửa.
3-78.jpg
Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở việc Jimny ba cửa cuối cùng cũng đã bắt kịp bản năm cửa về mặt trang bị an toàn. Hệ thống phanh khẩn cấp tự động Dual Sensor Brake Support II được bổ sung, đi kèm với các tính năng hiện đại như cảnh báo lệch làn, đèn pha tự động, nhận diện biển báo giao thông và các biện pháp bảo mật mạng để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng nghiêm ngặt.
Số hóa - Xe

Suzuki Jimny 3 cửa 2026 nâng cấp công nghệ, tăng giá 33 triệu đồng

Sau thời gian tạm ngưng phân phối do không đáp ứng quy định an toàn mới, Suzuki chính thức đưa Jimny 3 cửa trở lại thị trường Úc với phiên bản 2026 nâng cấp.

1-6585.jpg
Suzuki chính thức đưa Jimny 3 cửa trở lại thị trường Úc với phiên bản 2026. Mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ được yêu thích tại xứ sở chuột túi lần này đi kèm một số nâng cấp nhẹ về công nghệ và an toàn, cùng mức giá cao hơn trước.
3-408.jpg
Theo kế hoạch, Jimny 2026 sẽ bắt đầu được giao đến tay khách hàng từ tháng 2/2026, với hai phiên bản: Jimny Lite và Jimny tiêu chuẩn. Bản Lite nay được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 7 inch thay cho đầu CD lỗi thời.
Số hóa - Xe

Suzuki Jimny XL bất ngờ bị "khai tử" tại thị trường Úc?

Suzuki Australia bất ngờ dừng bán Jimny XL, hủy toàn bộ đơn hàng và hoàn tiền cọc cho khách do vấn đề chưa xác định, khẳng định không liên quan đến an toàn.

Suzuki Australia vừa yêu cầu các đại lý hủy toàn bộ đơn đặt hàng mẫu Jimny XL và hoàn trả tiền cọc cho khách hàng, sau khi nhận thông báo tạm ngừng bán do một “vấn đề chưa xác định”. Hãng khẳng định sự cố không liên quan đến an toàn, vì vậy các chủ xe hiện tại không cần ngừng sử dụng phương tiện.

