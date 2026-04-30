Việc Suzuki Jimny giảm giá liên tục cho thấy áp lực "khó bán" của dòng xe này, đưa giá bán thực tế chỉ còn 649 triệu đồng là nỗ lực nhằm xả hàng tồn đang ế ẩm.

Video: Đánh giá ưu nhược điểm SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny tại Việt Nam.

Mẫu xe SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny hiện được giảm giá 140 triệu đồng tại một số đại lý chính hãng tại Việt Nam. Giá bán thực tế của mẫu SUV địa hình nhập Nhật này nay chỉ còn 649 triệu đồng tại đại lý. Giá niêm yết của nhà phân phối Việt Nam Suzuki đăng trên website chính hãng hiện đang là 789 triệu đồng.

Suzuki Jimny "đại ha giá" tới 140 triệu tại đại lý Việt, cứu doanh số.

Mức giảm ở đại lý đang cao hơn đáng kể so với khuyến mãi chính hãng. Hiện Suzuki Việt Nam áp dụng chính sách khuyến mãi 95 triệu đồng cho Jimny, bao gồm tặng lệ phí trước bạ và 3,5 năm bảo dưỡng. Những chiếc Jimny hiện còn bán ở đại lý có năm sản xuất 2024. Từ đó đến nay, mẫu xe này chưa được nhập thêm về những lô sản xuất mới hơn.

Ở thời điểm ra mắt, Jimny từng bị bán với giá chênh cao hơn so với niêm yết. Đây là mẫu "xe chơi" chủ yếu phù hợp những người thích off-road. Cũng một phần do kén khách, giá Jimny liên tục giảm sâu từ khi ra mắt tới nay. Có những đại lý còn độ sẵn cho xe như một động thái kích cầu.

Jimny gây chú ý nhờ cấu hình kỹ thuật thuần chất off-road. Mẫu xe này sử dụng hệ thống khung gầm rời (body-on-frame), hệ dẫn động hai cầu 4WD và vi sai hạn chế trượt - những trang bị thường thấy trên các dòng SUV kích thước lớn. Xe được trang bị động cơ 1.5L, cho công suất 101 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp.

Phiên bản được phân phối tại thị trường Việt Nam là biến thể 3 cửa, cấu hình 4 chỗ ngồi. Ngoại thất xe mang thiết kế hình khối góc cạnh. Khoang nội thất của Jimny được xây dựng theo hướng tối giản, ưu tiên tính thực dụng. Các trang bị tiện nghi ở mức cơ bản với ghế bọc nỉ và đa số các chi tiết điều khiển đều là dạng cơ học. Hai thành phần hiện đại nhất trong cabin là màn hình cảm ứng 9 inch và hệ thống điều hòa tự động.

