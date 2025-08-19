Hà Nội

Sửng sốt phát hiện đầu tượng đá cẩm thạch người có tóc gợn sóng

Kho tri thức

Rome là nơi lưu giữ nhiều kho báu khảo cổ kinh ngạc nhất thế giới. Và các chuyên gia vừa phát hiện thêm một kho báu nữa: một bức tượng đầu người khổng lồ.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Porticus Trisigmentata, ở Rome, Ý, là một khu vực dãy cột hoành tráng với ba lối đi và các cột đá cẩm thạch cao 12 mét. Ảnh: @Cơ quan Cổ Vật Via Alessandrina.
Porticus Trisigmentata nằm ngay phía bắc Vương cung thánh đường Ulpia, cũng là lối vào ấn tượng của Quảng trường Trajan, được Apollodorus của Damascus xây dựng từ năm 107 đến năm 112 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Cơ quan Cổ Vật Via Alessandrina.
Khi tiến hành khai quật tại khu vực Porticus Trisigmentata này, các chuyên gia đến từ Cơ quan Cổ Vật Via Alessandrina bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ, kỳ quái. Ảnh: @Cơ quan Cổ Vật Via Alessandrina.
Đó là một chiếc đầu bằng đá cẩm thạch khổng lồ thời trung cổ. Chiếc đầu khắc họa một người đàn ông trưởng thành với mái tóc dày gợn sóng và vẻ mặt đầy sự suy tư, tập trung. Ảnh: @Cơ quan Cổ Vật Via Alessandrina.
Khuôn mặt vẫn chưa được xác định, nhưng các chuyên gia đến từ Cơ quan Cổ Vật Via Alessandrina đưa ra giả thuyết rằng, đây có thể là hình ảnh của thần rượu Dionysus. Một khả năng khác là đây là một nhân vật hoàng gia, có thể là Vua Trajan hoặc một trong những người kế vị ông. Bởi Vua Trajan cũng có tỷ lệ khuôn mặt, cấu trúc xương, đôi mắt xếch lên, mái tóc gợn sóng, ông cai trị từ năm 105 đến năm 115 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Cơ quan Cổ Vật Via Alessandrina.
Những nét chạm khắc tinh xảo, cường độ biểu cảm trên khuôn mặt, kích thước đồ sộ và chất lượng cao của đá cẩm thạch cho thấy đây là bức tượng thuộc về giới hoàng gia. Việc phân tích chuyên sâu về đầu đá cẩm thạch này có thể trả lời một số câu hỏi về nguồn gốc của nó trong thời gian tới. Ảnh: @Cơ quan Cổ Vật Via Alessandrina.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
