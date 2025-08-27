Hà Nội

Sửng sốt khoảnh khắc cá heo bạch tạng cực hiếm tung tăng giữa biển

Giải mã

Sửng sốt khoảnh khắc cá heo bạch tạng cực hiếm tung tăng giữa biển

Thuyền trưởng John Shields may mắn ghi lại được cảnh tượng cá heo bạch tạng hiếm gặp bất ngờ xuất hiện ngoài khơi bờ biển Virginia, Mỹ. gây sốt toàn cầu.

Tâm Anh (theo People)
Con cá heo bạch tạng xuất hiện ngoài khơi bờ biển Virginia, Mỹ đã được nhiều du khách trong chuyến tàu tham quan quanh đảo Chincoteague nhìn thấy. Thuyền trưởng John Shields của công ty du lịch Snug Harbor Boat Tours đã quay được video về sự xuất hiện của sinh vật hiếm gặp này. Ảnh: Captain John Shields.
Video do thuyền trưởng John Shields quay đã được Snug Harbor Marina đăng tải lên Facebook vào ngày 15/8. Trong đoạn video, một con cá heo mũi chai màu trắng đang bơi lượn, liên tục trồi lên và lặn xuống mặt nước trước sự kinh ngạc, thích thú của những du khách có mặt trên thuyền. Ảnh: Captain John Shields.
"Thuyền trưởng John của Snug Harbor Boat Tours đã có một chuyến đi tuyệt vời quanh đảo Chincoteague để tìm kiếm chú cá heo bạch tạng quý hiếm!", công ty du lịch Snug Harbor Marina viết trong phần mô tả video. Ảnh: Captain John Shields.
Snug Harbor Marina cho biết thêm trong phần bình luận rằng, thuyền trưởng John chia sẻ đó là cảnh tượng tuyệt vời nhất trong 50 năm qua của ông. Ảnh: Captain John Shields.
Trong phần bình luận Snug Harbor Boat Tours xác nhận rằng, con cá heo bạch tạng hiếm gặp dường như đã "trưởng thành" và cho biết thêm rằng trong hàng trăm năm qua, chỉ có một vài lần người ta nhìn thấy loài này. Ảnh: Captain John Shields.
Trên thế giới, chỉ có một số ít cá heo bạch tạng được ghi nhận. Bệnh bạch tạng ở cá heo là do một đột biến gene cản trở quá trình sản xuất melanin, dẫn đến tình trạng thiếu hụt sắc tố. Ảnh: Lloyd Edwards/Raggy Charters.
Theo Đại học Columbia, những con cá heo bạch tạng thường có da trắng, mắt hồng và rất nhạy cảm với ánh sáng Mặt trời. Ảnh: Lloyd Edwards/Raggy Charters.
Mời độc giả xem video: Cá heo bạch tạng cực hiếm gặp xuất hiện ngoài khơi bờ biển Virginia, Mỹ. Nguồn: Captain John Shields.
