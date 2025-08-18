Hà Nội

Thích thú cá heo mũi chai nô đùa cùng một gia đình ở Vịnh Lyme

Trong chuyến bơi tại Vịnh Lyme, Dorset, Anh, gia đình Lynda MacDonald tình cờ gặp một con cá heo mũi chai. Sinh vật này đã bơi và nô đùa cùng mọi người.

Tâm Anh (theo Mail Online)
Vào 6h30 sáng ngày 3/8, Lynda MacDonald cùng bạn đời, con trai và bạn gái của cậu, bắt đầu chuyến bơi. Vài giây sau khi nhảy khỏi thuyền, bơi lội giữa vùng biển xanh trong, họ bất ngờ bắt gặp một con cá heo mũi chai. Ảnh: Lynda MacDonald/SWNS.
Con cá heo mũi chai khá nghịch ngợm và đáng yêu khi có màn trình diễn nhảy lên mặt nước theo tư thế thẳng đứng, muốn được mọi người xoa bụng. Nó còn dẫn đường cho mọi người trong gia đình Lynda. Ảnh: Lynda MacDonald/SWNS.
Trước sự việc này, các chuyên gia lý giải hành vi của con cá heo mũi chai trên. Thea Taylor, Giám đốc điều hành của Dự án Cá heo Sussex, cho rằng con cá heo này là một cá thể đực trưởng thành muốn "kết nối". Ảnh: Lynda MacDonald/SWNS.
"Cá heo mũi chai vốn là loài động vật tò mò và thường bắt chước hành vi của những cá thể khác và các loài động vật khác. Cá thể cá heo mũi chai trên đang cố bắt chước tư thế thẳng đứng của con người khi ở dưới nước", Giám đốc Taylor cho hay. Ảnh: Lynda MacDonald/SWNS.
Giám đốc Taylor giải thích thêm việc chơi đùa và bắt chước chuyển động là một trong những cách chính mà cá heo dùng để gắn kết với những cá thể khác. Vì vậy, nếu là một con cá heo đơn độc không có đàn, nó có thể đang cố gắng tìm kiếm sự kết nối với các loài động vật khác. Ảnh: SWNS.
"Hành vi này thực sự giống như con cá heo mũi chai đang chơi đùa. Con vật này vui đùa với gia đình Lynda và họ đã cho con vật không gian để di chuyển khi nó muốn", Giám đốc Taylor chia sẻ. Ảnh: SWNS.
Tuy nhiên, Giám đốc Taylor khuyên mọi người không nên tìm cách tương tác với những loài động vật như vậy vì có thể gây nguy hiểm cho chúng cũng như con người. Cá heo là loài động vật mạnh mẽ và có thể không cố ý làm hại con người nhưng sự cố vẫn có thể xảy ra. Ảnh: SWNS.
Mời độc giả xem video: Cá heo mũi chai nô đùa cùng một gia đình ở Vịnh Lyme. Nguồn: Mail Online.
Tâm Anh (theo Mail Online)
