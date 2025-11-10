Hà Nội

Sững sờ phát hiện hài cốt phụ nữ chôn cùng xương cừu kỳ lạ

Kho tri thức

Một bộ hài cốt người phụ nữ được tìm thấy trong tư thế khom lưng, chôn cùng xương cừu tại khu định cư Domuztepe gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật tại khu định cư cổ Domuztepe ở Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Hacettepe bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa kỳ dị. Ảnh: @Đại học Hacettepe.
Đó là một ngôi mộ ước tính có niên đại khoảng 7.600 năm tuổi, thuộc Thời Kỳ Đồ Đá Mới. Ảnh: @Đại học Hacettepe.
Điều đáng chú ý là ngôi mộ này chứa bộ hài cốt một người phụ nữ được chôn trong tư thế khom lưng. Ảnh: @Đại học Hacettepe.
Bộ hài cốt mà các chuyên gia xác định thuộc về một cá nhân được cho là đã trưởng thành. Ảnh: @Đại học Hacettepe.
Ngoài ra, người phụ nữ này còn được chôn cùng với xương cừu. Ảnh: @Đại học Hacettepe.
Phó Giáo sư Tiến sĩ Halil Tekin, Giám đốc Cuộc Khai quật, cho biết: "Bà ấy được chôn cất theo tư thế mà chúng tôi gọi là khom lưng. Hướng dường như là đông bắc-tây nam, nhưng một phát hiện chôn cất cực kỳ giá trị khác là sự hiện diện của xương thuộc về gia súc nhỏ”. Ảnh: @Đại học Hacettepe.
“Điều này thể hiện một nghi lễ chôn cất cổ xưa kỳ dị, khó hiểu”, Phó Giáo sư Tiến sĩ Halil Tekin chia sẻ thêm. Ảnh: @Đại học Hacettepe.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Hài cốt #người phụ nữ #xương cừu #ngôi mộ #chôn cất

