Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vén màn bí ẩn ngôi mộ cự thạch khổng lồ 5.000 năm ở Tây Ban Nha

Kho tri thức

Vén màn bí ẩn ngôi mộ cự thạch khổng lồ 5.000 năm ở Tây Ban Nha

Một ngôi mộ khổng lồ 5.000 năm tuổi được phát hiện ở Tây Ban Nha, là một trong những công trình kiến ​​trúc tang lễ đồ sộ và được bảo tồn tốt nhất ở Andalusia.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Tại Khu nghĩa trang La Lentejuela ở thành phố Theba, Andalusia, gần Malaga, Tây Ban Nha, các chuyên gia đến từ trường Đại học Cádiz tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa kỳ lạ, hoành tráng. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Tại Khu nghĩa trang La Lentejuela ở thành phố Theba, Andalusia, gần Malaga, Tây Ban Nha, các chuyên gia đến từ trường Đại học Cádiz tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa kỳ lạ, hoành tráng. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Đó là một công trình mộ đá cự thạch đồ sộ và được bảo tồn tốt nhất từng được ghi nhận ở Andalusia, sau 5.000 năm im lặng. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Đó là một công trình mộ đá cự thạch đồ sộ và được bảo tồn tốt nhất từng được ghi nhận ở Andalusia, sau 5.000 năm im lặng. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Công trình mộ đá cự thạch này có tên là Dolmen I, một ngôi mộ tập thể tráng lệ. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Công trình mộ đá cự thạch này có tên là Dolmen I, một ngôi mộ tập thể tráng lệ. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Ngôi mộ được phát hiện dài 13 mét và các bức tường của nó được làm bằng những phiến đá thẳng đứng cao 2 mét, được gọi là orthostat. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Ngôi mộ được phát hiện dài 13 mét và các bức tường của nó được làm bằng những phiến đá thẳng đứng cao 2 mét, được gọi là orthostat. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Ngoài các bộ hài cốt chưa xác định danh tính, các đồ tùy táng cũng được tìm thấy bên cạnh, bao gồm vỏ sò, mảnh ngà voi, đầu mũi tên và một loại rìu-giáo, một loại vũ khí hình giáo có đầu là rìu. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Ngoài các bộ hài cốt chưa xác định danh tính, các đồ tùy táng cũng được tìm thấy bên cạnh, bao gồm vỏ sò, mảnh ngà voi, đầu mũi tên và một loại rìu-giáo, một loại vũ khí hình giáo có đầu là rìu. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Ngôi mộ đá mới này được các nhà nghiên cứu mô tả là "một trong những công trình kiến ​​trúc tang lễ đồ sộ và được bảo tồn tốt nhất ở Andalusia". Ảnh: @Đại học Cádiz.
Ngôi mộ đá mới này được các nhà nghiên cứu mô tả là "một trong những công trình kiến ​​trúc tang lễ đồ sộ và được bảo tồn tốt nhất ở Andalusia". Ảnh: @Đại học Cádiz.
Sự nguyên vẹn phi thường của nó và những đồ tùy táng quý giá được tìm thấy bên trong mang lại những hiểu biết vô giá về các xã hội phức tạp cách đây 5.000 năm trước. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Sự nguyên vẹn phi thường của nó và những đồ tùy táng quý giá được tìm thấy bên trong mang lại những hiểu biết vô giá về các xã hội phức tạp cách đây 5.000 năm trước. Ảnh: @Đại học Cádiz.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
#Ngôi mộ #đá #cự thạch #tang lễ #nghi lễ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT