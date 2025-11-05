Hà Nội

Khai quật bàn thờ hơn 1.800 năm tuổi có biểu ngữ lạ

Khai quật bàn thờ hơn 1.800 năm tuổi có biểu ngữ lạ

Một bàn thờ hơn 1.800 năm tuổi có vòng hoa chiến thắng, binh lính và biểu ngữ lạ được tìm thấy giúp hé lộ nhiều thông tin khảo cổ thú vị.

Savatra, một khu định cư nằm trong vùng 'Lykaonia' thuộc quận Karatay của Konya, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, đã thiết lập cơ chế hành chính riêng của mình với tư cách là một thành phố đồn trú quân sự, và là một thành phố cổ tự trị. Ảnh: @Đại học Selçuk.
Gần đây, khi tiến hành khai quật tại thành phố cổ Savatra này, các chuyên gia đến từ Đại học Selçuk bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Selçuk.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một bàn thờ có phù điêu vòng hoa chiến thắng, binh lính và biểu ngữ lạ. Ảnh: @Đại học Selçuk.
Bàn thờ kỳ lạ này ước tính có niên đại từ thế kỷ thứ 2 hoặc thứ 3 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Selçuk.
Nó được phát hiện ở độ sâu 1,5 mét tại tàn tích nhà hát La Mã của thành phố cổ. Ảnh: @Đại học Selçuk.
Và bàn thờ này cũng là di tích thuộc về người La Mã cổ đại. Ảnh: @Đại học Selçuk.
Các chuyên gia tuyên bố rằng, những hiện vật lịch sử này sẽ được đưa đến Bảo tàng Khảo cổ học Konya sau khi bảo trì và phục hồi. Ảnh: @Đại học Selçuk.
Thị trưởng Karatay Hasan Kılca đã đưa ra tuyên bố liên quan đến bàn thờ ước tính có niên đại hơn 1.800 năm tuổi tại thành phố cổ Savatra này rằng: "Chúng tôi rất phấn khích và tự hào”. Ảnh: @Đại học Selçuk.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
