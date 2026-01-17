Hà Nội

“Chấm đen” bí ẩn trên iPhone Pro không phải micro

Số hóa

Nhiều người nhầm “chấm đen” trên iPhone Pro là lỗ micro, nhưng thực chất đây là cảm biến LiDAR hoạt động âm thầm và cực kỳ hữu ích.

Thiên Trang (TH)
Trên mặt lưng iPhone Pro và Pro Max, ngoài các ống kính quen thuộc còn có một “chấm đen” khiến nhiều người tò mò.
Đây không phải là lỗ micro mà là cảm biến LiDAR, công nghệ đo khoảng cách bằng tia laser cận hồng ngoại của Apple.
LiDAR lần đầu xuất hiện trên iPhone 12 Pro năm 2020 và tiếp tục được duy trì trên tất cả các mẫu iPhone dòng Pro về sau.
Cảm biến này giúp iPhone lập bản đồ độ sâu môi trường, hỗ trợ chụp ảnh thiếu sáng, lấy nét nhanh và chính xác hơn.
Trong các ứng dụng thực tế tăng cường AR, LiDAR cho phép nhận diện mặt phẳng và không gian gần như tức thì.
Điểm đặc biệt là người dùng không cần bật hay thao tác gì, LiDAR sẽ tự động kích hoạt khi phần mềm cần đo khoảng cách.
Lớp vỏ màu đen của cảm biến giúp hấp thụ ánh sáng thường nhưng vẫn cho tia hồng ngoại đi qua để đo “time-of-flight”.
Dù không phải tính năng bắt buộc, “chấm đen” LiDAR vẫn là lợi thế lớn giúp iPhone Pro khác biệt trong nhiếp ảnh và AR.
Thiên Trang (TH)
#LiDAR #iPhone Pro #cảm biến #AR #chụp ảnh #đo khoảng cách

