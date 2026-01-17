Hà Nội

ChatGPT Translate ra mắt, Google Translate có đối thủ nặng ký

Số hóa

ChatGPT Translate ra mắt, Google Translate có đối thủ nặng ký

OpenAI chính thức tung ChatGPT Translate, công cụ dịch AI mới với hơn 50 ngôn ngữ, nhắm thẳng vào vị thế thống trị lâu năm của Google Translate.

Thiên Trang (TH)
Sau nhiều năm Google Translate gần như không có đối thủ xứng tầm, OpenAI đã chính thức gia nhập cuộc đua với việc ra mắt ChatGPT Translate. (Android Authority)
Công cụ dịch mới của OpenAI hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ, tập trung vào khả năng tùy chỉnh bản dịch bằng AI theo nhu cầu cá nhân.
Khác với Google Translate, ChatGPT Translate cho phép người dùng điều chỉnh giọng điệu, phong cách viết hoặc mức độ đơn giản của bản dịch chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Người dùng có thể yêu cầu AI viết lại bản dịch theo phong cách trang trọng, học thuật, dễ hiểu cho trẻ em hoặc trôi chảy hơn cho giao tiếp hàng ngày.
Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, ChatGPT Translate mới chỉ hỗ trợ dịch văn bản thuần trên máy tính để bàn, chưa có tính năng dịch hình ảnh, tài liệu hay trang web.
Điều này khiến công cụ của OpenAI tạm thời lép vế hơn Google Translate về mặt tính năng đa nền tảng và hỗ trợ định dạng.
Trong khi đó, Google cũng không đứng yên khi tích hợp Gemini để nâng cấp khả năng xử lý thành ngữ, tiếng lóng và dịch giọng nói theo thời gian thực.
Sự xuất hiện của ChatGPT Translate được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy thị trường dịch thuật AI sắp bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết.
#ChatGPT Translate #dịch AI #Google Translate #dịch thuật #công nghệ AI #dịch ngôn ngữ

