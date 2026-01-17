ChatGPT Translate ra mắt, Google Translate có đối thủ nặng ký

OpenAI chính thức tung ChatGPT Translate, công cụ dịch AI mới với hơn 50 ngôn ngữ, nhắm thẳng vào vị thế thống trị lâu năm của Google Translate.
Với biển mây, cánh đồng điện gió và đèo Sa Mù huyền bí, Khe Sanh là nơi lý tưởng để thư giãn, khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên.
Bảng xếp hạng vận thế năm 2026 cho 12 con giáp, từ thử thách đến thành công, giúp bạn chuẩn bị tâm lý và hành động phù hợp để đón tài lộc.
Một cảnh tượng đón năm mới cổ xưa đã được phát hiện trên trần của một ngôi đền 2.200 năm tuổi ở Ai Cập.
Nhiều người nhầm “chấm đen” trên iPhone Pro là lỗ micro, nhưng thực chất đây là cảm biến LiDAR hoạt động âm thầm và cực kỳ hữu ích.
Nhẫn vàng cổ trang trí công phu, cùng viên ngọc bích xanh lam, cho thấy sự xa xỉ của giới hoàng gia và quý tộc thời Trung Cổ Na Uy.
C/2025 R3 - sao chổi chu kỳ dài - sẽ tiến đến điểm cận nhật và cận địa vào tháng 4 tới. Người dân ở một số nơi có thể quan sát sao chổi này bằng mắt thường.
Củ riềng không chỉ tạo hương vị cho món ăn mà còn mang nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm, tăng đề kháng và phòng ngừa bệnh tật.
Những ngày này, tại các phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lan tỏa mạnh mẽ.
BMW vừa tạo nên một cột mốc trong chiến lược điện hóa tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương khi xuất xưởng mẫu i5 eDrive40 M Sport Pro lắp ráp CKD tại Malaysia.
Ninh Dương Lan Ngọc lên đồ dự sự kiện. NSƯT Chí Trung mong sang năm NSND Quốc Khánh xuất hiện ở Táo Quân.
Mới đây, mỹ nhân Malaysia - Siew Pui Yi khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tung bộ ảnh trượt tuyết trong trang phục nội y nóng bỏng, bất chấp thời tiết giá lạnh.
Chiếc siêu xe Aston Martin Valiant này mới chỉ lăn bánh 806 km trên đồng hồ công tơ mét và người bán đang ra giá 2.595.000 bảng Anh (khoảng hơn 91 tỷ đồng) .
Một ngôi mộ khổng lồ 5.000 năm tuổi được phát hiện ở Tây Ban Nha, là một trong những công trình kiến trúc tang lễ đồ sộ và được bảo tồn tốt nhất ở Andalusia.
Giống mèo Manx nổi tiếng với ngoại hình đặc biệt và lịch sử lâu đời, luôn thu hút sự tò mò của những người yêu mèo trên khắp thế giới.
Sau chuỗi ngày im lặng trước 'bão' thị phi về đời tư, Linh Trương bất ngờ tung tâm thư dài cùng bằng chứng công việc như lời đáp trả với những đồn đoán.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/1, Bảo Bình tài lộc rất khá tuy nhiên đừng quá hưng phấn. Sư Tử cần kiểm soát sự bốc đồng, làm gì cũng nên kiên trì.
Elon Musk tiếp tục gây bão khi ca ngợi Trung Quốc vượt Mỹ về năng lượng, AI và sản xuất, đồng thời dự đoán tương lai nhân loại sẽ thay đổi chóng mặt.
Bên cạnh protein, trái cây là nguồn dinh dưỡng quan trọng giúp người tập gym cải thiện hiệu suất, hỗ trợ tăng cơ, giảm mỡ và phục hồi thể lực sau tập.
Không chỉ ghi dấu ấn bằng giọng hát, Minh Tuyết - Hà Phương còn gây chú ý bởi vẻ đẹp trẻ trung, gợi cảm.
Miêu Thạch Sơn – Chu Va 12 – Cán Chùa Thìa Sảng là cung trekking khắc nghiệt bậc nhất Việt Nam, thử thách thể lực và bản lĩnh giữa núi rừng hùng vĩ Tây Bắc.