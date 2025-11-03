Hà Nội

Phát hiện gần 80 bộ hài cốt 900 tuổi, bí mật lớn được hé mở

Kho tri thức

Phát hiện gần 80 bộ hài cốt 900 tuổi, bí mật lớn được hé mở

Các nhà khảo cổ khai quật một nghĩa trang thời Trung cổ ở Đan Mạch và tìm thấy hài cốt của 77 người. Phát hiện này hé lộ bí mật về đời sống tôn giáo thời xưa.

Tâm Anh (theo LS)
Trong quá trình khai quật một nghĩa trang của những người Thiên chúa giáo tại Đan Mạch, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 77 bộ hài cốt. Theo kết quả kiểm tra niên đại, những người này được chôn cất cách đây khoảng 900 năm. Ảnh: Moesgaard Museum.
Các cuộc khai quật tại địa điểm Sankt Olufs Kirke - tiếng Đan Mạch có nghĩa là Nhà thờ St. Olaf - được tiến hành trước khi thi công xây dựng tại khu vực gần trung tâm thành phố Aarhus trên Bán đảo Jutland của Đan Mạch. Ảnh: Moesgaard Museum.
Mặc dù khu vực mới khai quật nhỏ hơn nhiều so với nghĩa trang của nhà thờ nhưng người đứng đầu dự án, nhà khảo cổ Mads Ravn tại Bảo tàng Moesgaard ở Aarhus cho biết địa điểm khảo cổ này còn có nhiều bộ hài cốt hơn và tất cả được chôn bên dưới những con phố, tòa nhà hiện đại gần đó. Ảnh: Moesgaard Museum.
Theo nhà khảo cổ Mads Ravn, kết thúc cuộc khai quật vào ngày 30/10, tổng số thi hài được khai quật lên tới con số 77. Ông cho hay nhiều bằng chứng cho thấy hầu hết những thi hài mới khai quật là những người theo Cơ đốc giáo trong khi một số người khác theo tín ngưỡng ngoại giáo Bắc Âu. Ảnh: Moesgaard Museum.
"Những bộ hài cốt quý giá mang đến cho chúng ta cơ hội duy nhất để tìm hiểu thêm về cuộc sống, bệnh tật và tín ngưỡng của những người Aarhus đầu tiên cũng như về vai trò của Thiên chúa giáo trong sự phát triển của thành phố", nhà khảo cổ Mads Ravn cho hay. Ảnh: medieval.eu.
Nhà thờ St. Olaf là di tích Thiên chúa giáo lâu đời nhất từng được tìm thấy ở Aarhus. Theo các nhà nghiên cứu, tôn giáo này đã phát triển mạnh mẽ ở thành phố này của Đan Mạch cùng thời điểm với sự suy tàn của chủ nghĩa ngoại giáo Bắc Âu và sự kết thúc của Thời đại Viking vào năm 1066. Ảnh: medieval.eu.
Theo các ghi chép, nhà thờ St. Olaf ở Aarhus đã bị bỏ hoang sau khi cấu trúc "hợp xướng" của công trình bị sụp đổ vào năm 1548. Một số nguồn tin cho biết nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ 12 và được đặt theo tên của vua Olav Haraldsson của Na Uy vào thế kỷ 11. Vị vua này trở thành một vị thánh sau khi cải đạo sang Thiên chúa giáo. Ảnh: Wikipedia.
Nhà khảo cổ Mads Ravn cho hay những người theo Thiên chúa giáo thường được chôn cất tại "khu đất thiêng" của một nhà thờ như nhà thờ Thánh Olaf sau khi qua đời. Các ngôi mộ của họ thường có rất ít đồ tùy táng, không giống như những ngôi mộ thời Viking. Ảnh: Gunnar Saietz A.-B, Stockholm. Malmö Stad.
Vị trí chôn cất người chết cũng hé lộ thông tin quan trọng. Nhà khảo cổ Mads Ravn cho biết các bộ hài cốt mới được khai quật đều ở trong tư thế đầu hướng về phía tây và chân hướng về phía đông. Đây là một kiểu chôn cất phổ biến dành cho những người theo Thiên chúa giáo vào thời Trung cổ. Ảnh: Wikipedia.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo LS)
#nghĩa trang thời Trung cổ #hài cốt #mộ cổ

