Tận mục giống mèo tròn trịa không đuôi, triệu người mê mẩn

Giải mã

Tận mục giống mèo tròn trịa không đuôi, triệu người mê mẩn

Giống mèo Manx nổi tiếng với ngoại hình đặc biệt và lịch sử lâu đời, luôn thu hút sự tò mò của những người yêu mèo trên khắp thế giới.

T.B (tổng hợp)
Không có đuôi là đặc điểm nổi bật nhất. Mèo Manx nổi tiếng vì gần như không có đuôi hoặc chỉ có một đoạn đuôi rất ngắn, do đột biến gene tự nhiên hình thành từ hàng trăm năm trước. Ảnh: Pinterest.
Đột biến gene gắn liền với đảo Manx. Giống mèo này có nguồn gốc từ đảo Manx nằm giữa Anh và Ireland, nơi điều kiện cách ly địa lý khiến gene không đuôi được duy trì và lan rộng. Ảnh: Pinterest.
Không phải cá thể nào cũng hoàn toàn không đuôi. Trong cùng một lứa, mèo Manx có thể có nhiều mức độ đuôi khác nhau, từ không đuôi, đuôi rất ngắn cho đến gần như bình thường. Ảnh: Pinterest.
Hình dáng cơ thể tròn trịa độc đáo. Mèo Manx có thân hình ngắn, ngực rộng, chân sau dài hơn chân trước, tạo dáng đi nhún nhảy rất đặc trưng và dễ nhận biết. Ảnh: Pinterest.
Khả năng săn mồi rất tốt. Nhờ chân sau khỏe và phản xạ nhanh, mèo Manx từng được nuôi phổ biến để bắt chuột trên tàu biển và trong kho lương thực. Ảnh: Pinterest.
Tính cách trung thành giống chó. Nhiều người nuôi nhận xét mèo Manx có xu hướng gắn bó mạnh với một người trong gia đình, thích đi theo chủ và học các mệnh lệnh đơn giản. Ảnh: Pinterest.
Được công nhận rộng rãi trong thế giới mèo cảnh. Ngày nay, mèo Manx được nhiều hiệp hội mèo quốc tế công nhận và đánh giá cao nhờ ngoại hình lạ mắt cùng sự thông minh, thân thiện. Ảnh: Pinterest.
Có nguy cơ gặp vấn đề sức khỏe di truyền. Gene không đuôi đôi khi đi kèm các rối loạn cột sống hoặc thần kinh, vì vậy việc nhân giống cần được kiểm soát cẩn trọng. Ảnh: Pinterest.
