Họa tiết tinh xảo trên nhẫn vàng thời Trung Cổ gây kinh ngạc

Kho tri thức

Họa tiết tinh xảo trên nhẫn vàng thời Trung Cổ gây kinh ngạc

Nhẫn vàng cổ trang trí công phu, cùng viên ngọc bích xanh lam, cho thấy sự xa xỉ của giới hoàng gia và quý tộc thời Trung Cổ Na Uy.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Được xây dựng dưới bóng dáng của một quần thể lâu đài hoàng gia, Tønsberg là một thành phố quan trọng trong Thời Trung Cổ. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Mới đây, khi tiến hành khai quật tại Tønsberg, nhà khảo cổ học Linda Åsheim đến từ Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy tìm thấy vật thể lạ. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một chiếc nhẫn vàng Thời Trung Cổ, có niên đại từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 11 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Ngay cái nhìn đầu tiên, chiếc nhẫn vàng gây ấn tượng nhờ họa tiết trang trí tinh xảo và một viên đá ngọc bích hình bầu dục màu xanh lam ở giữa. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Vào thời Trung Cổ, ngọc bích tượng trưng cho sự thiêng liêng, thuần khiết và đức hạnh. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Chiếc nhẫn này đặc biệt bởi sự tinh xảo trong thiết kế và chất lượng chế tác cao cấp. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Hoàng gia, quý tộc và giáo sĩ cấp cao đều từng đến Tønsberg, họ là những người có đủ khả năng để mua những đồ trang sức đắt tiền như vậy. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
