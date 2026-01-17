Người dân có thể quan sát sao chổi ghé thăm Trái đất vào tháng 4

Hà Nội

Giải mã

C/2025 R3 - sao chổi chu kỳ dài - sẽ tiến đến điểm cận nhật và cận địa vào tháng 4 tới. Người dân ở một số nơi có thể quan sát sao chổi này bằng mắt thường.

Tâm Anh (theo Livescience, Space)
Một vật thể mang tên C/2025 R3 sẽ tiến đến điểm cận nhật và cận địa (gần Mặt trời và gần Trái đất nhất) vào tháng 4 tới. Nó có khả năng tỏa sáng rực rỡ đến mức có thể quan sát bằng mắt thường. Ảnh: Dimitrios Katevainis, CC BY-SA 4.0.
Theo các nhà khoa học, C/2025 R3 là một sao chổi chu kỳ dài, có thể đến từ Đám mây Oort - cấu trúc được tạo nên bởi hằng hà sa số các vật thể băng giá ở ngoài rìa Hệ Mặt trời. Ảnh: NASA/JPL/Small-Body Database Lookup.
Sao chổi C/2025 R3 có quỹ đạo ít nhất hơn 1.000 năm quanh Mặt trời và có thể lên tới hàng chục ngàn năm. Vì vậy, nó có thể là "người quen cũ", từng làm tổ tiên chúng ta kinh ngạc nhiều thiên niên kỷ trước. Ảnh: NASA/Goddard/LASP/CU Boulder/JPL-Caltech/University of Arizona/Southwest Research Institute/Lowell Observatory/Qicheng Zhang/ASU/MSSS.
C/2025 R3 được phát hiện lần đầu vào ngày 8/9/2025 bởi hệ thống Pan-STARRS - cặp kính viễn vọng phản xạ đường kính 1,8 m đặt trên đỉnh núi lửa Haleakalā ở Hawaii, Mỹ. Ảnh: Javier Zayas Photography/Getty Images.
Hiện sao chổi C/2025 R3 cách Trái Đất khoảng 348 triệu km, nằm ở khoảng giữa quỹ đạo của sao Mộc và sao Hỏa. Vật thể đang nhanh chóng tiến đến gần chúng ta. Theo ước tính, thời gian sao chổi này đạt điểm cận nhật là ngày 20/4, với khoảng cách so với Mặt trời chỉ còn 76,3 triệu km, nằm giữa quỹ đạo của sao Thủy và sao Kim. Ảnh: Starry Night.
Đến ngày 27/4, C/2025 R3 sẽ tiến đến gần Trái đất nhất, cách hành tinh xanh khoảng 70,8 triệu km, xa hơn Mặt trăng hơn 180 lần. Ảnh: Dan Bartlett.
Do sao chổi C/2025 R3 vẫn ở vị trí quá xa nên các nhà thiên văn vẫn chưa biết sao chổi này sẽ sáng đến mức nào trong lần bay ngang qua Mặt trời. Ảnh: Carsten Frenzl CC-By-2.0.
Dù vậy, các chuyên gia ước tính rằng, nó có khả năng đạt độ sáng biểu kiến là 8, nghĩa là chỉ có thể nhìn thấy bằng kính viễn vọng tốt hoặc ống nhòm quan sát sao. Một số ước tính khác nhận định sao chổi C/2025 R3 có thể đạt độ sáng biểu kiến lên tới 2,5 nên có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Ảnh: Vito Technology, Inc.
Thời điểm tốt nhất để quan sát sao chổi C/2025 R3 có lẽ là ngay trước điểm cận nhật, khoảng ngày 17/4. Khi đến gần Trái đất nhất, vật thể này có thể bị Mặt trời che khuất nên khiến việc quan sát trở nên khó khăn hơn. Người dân ở bán cầu Nam có thể quan sát sao chổi C/2025 R3 rõ hơn vào đầu tháng 5. Ảnh: Earth.com.
#Sao chổi chu kỳ dài #Sao chổi C/2025 R3 #Sao chổi #C/2025 R3

