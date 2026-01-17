Người dân có thể quan sát sao chổi ghé thăm Trái đất vào tháng 4

C/2025 R3 - sao chổi chu kỳ dài - sẽ tiến đến điểm cận nhật và cận địa vào tháng 4 tới. Người dân ở một số nơi có thể quan sát sao chổi này bằng mắt thường.