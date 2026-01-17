Hà Nội

Không chỉ tạo mùi thơm món ăn, củ riềng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe

Sống Khỏe

Không chỉ tạo mùi thơm món ăn, củ riềng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe

Củ riềng không chỉ tạo hương vị cho món ăn mà còn mang nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm, tăng đề kháng và phòng ngừa bệnh tật.

Vân Giang (Tổng hợp)
Không chỉ góp mặt trong nhiều món ăn truyền thống của người Việt, củ riềng còn được xem là một dược liệu quý với nhiều công dụng đối với sức khỏe. Từ y học cổ truyền đến các nghiên cứu hiện đại, loại củ này được ghi nhận có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, bảo vệ tim mạch và góp phần phòng ngừa nhiều bệnh lý. Ảnh minh họa
Theo y học cổ truyền, riềng có vị cay, mùi thơm, tính ấm, quy vào kinh tỳ và vị. Dược liệu này có tác dụng ôn trung, tán hàn, giảm đau, giúp kích thích tiêu hóa và thường được sử dụng trong các trường hợp đầy bụng, đau bụng do lạnh. Ngày nay, khoa học hiện đại cũng chỉ ra rằng củ riềng chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe con người. Ảnh minh họa
Một trong những tác dụng đáng chú ý của củ riềng là khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Hoạt chất galanin có trong riềng được cho là giúp ngăn chặn sự khởi phát của nhiều loại ung thư như ung thư dạ dày, tuyến tụy, ruột kết, vú, gan và túi mật. Bên cạnh đó, đặc tính chống oxy hóa mạnh của củ riềng giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và làm chậm quá trình lão hóa. Ảnh minh họa
Củ riềng cũng mang lại nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa. Nhờ giàu chất xơ và các hợp chất phytochemical, riềng giúp cải thiện hoạt động của đường ruột, giảm cảm giác chán ăn, buồn nôn và đau bụng. Đặc tính kháng khuẩn tự nhiên của loại củ này còn góp phần hạn chế tình trạng đầy hơi, tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa. Ảnh minh họa
Đối với sức khỏe tim mạch, củ riềng có tác dụng hỗ trợ điều hòa lưu lượng máu, làm giảm các cơn co thắt tim, từ đó giúp giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý tim mạch. Ngoài ra, các flavonoid như kaempferol, quercetin và galanin trong củ riềng còn giúp giảm hàm lượng cholesterol xấu và lipid trong máu, đồng thời ức chế quá trình tổng hợp axit béo. Ảnh minh họa
Không chỉ vậy, củ riềng còn được sử dụng để hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan đến hệ hô hấp. Riềng có tác dụng long đờm, làm giãn tiểu phế quản, giúp cải thiện tình trạng hen suyễn và một số hội chứng suy hô hấp. Với đặc tính chống viêm, loại củ này cũng có lợi cho người mắc viêm khớp, đặc biệt là viêm khớp dạng thấp, nhờ khả năng làm giảm đau và viêm thông qua việc ức chế tổng hợp prostaglandin. Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, chiết xuất polysaccharide trong củ riềng được cho là có khả năng kích thích hệ miễn dịch bằng cách làm tăng số lượng tế bào lá lách và dịch tiết từ phúc mạc, giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng trước các tác nhân gây bệnh. Trong dân gian, riềng tươi còn được sử dụng như một biện pháp tự nhiên giúp giảm say tàu xe, say sóng bằng cách làm dịu hệ thần kinh, hạn chế cảm giác buồn nôn và chóng mặt. Ảnh minh họa
Ngoài các lợi ích đối với sức khỏe bên trong, củ riềng còn góp phần cải thiện làn da và mái tóc. Hàm lượng vitamin C trong riềng giúp chống oxy hóa, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, giảm thâm nám, đồi mồi và mụn trứng cá. Đồng thời, riềng còn được dùng để làm sạch gàu, giảm gãy rụng, giúp tóc chắc khỏe hơn. Ảnh minh họa
Với những công dụng đa dạng kể trên, củ riềng không chỉ đơn thuần là một loại gia vị quen thuộc trong gian bếp mà còn là nguồn dược liệu tự nhiên có giá trị. Việc sử dụng riềng một cách hợp lý trong chế độ ăn uống hằng ngày có thể góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe một cách toàn diện. Ảnh minh họa
