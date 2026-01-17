Hà Nội

Cận cảnh căn hộ cũ 45m² 'rộng thênh thang' khiến mạng xã hội trầm trồ

Không chi quá nhiều tiền, nữ chủ nhân biết cách biến một không gian nhỏ, cũ thành nơi sống sạch sẽ, gọn gàng và thoải mái đến mức ai nhìn cũng muốn học theo.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Li Baisui (cô gái 34 tuổi, Bắc Kinh) đang gây sốt mạng xã hội Trung Quốc bởi sở hữu căn hộ cũ 45m² gọn gàng và thoải mái đến mức ai nhìn cũng muốn học theo. Ảnh: Toutiao
Căn hộ của cô gái độc thân không có khu sảnh vào nhà riêng. Ngay khi mở cửa là không gian phòng khách – phòng ăn - bếp được nối liền mạch, không vách ngăn. Ảnh: Toutiao
Toàn bộ không gian có tông gỗ sáng kết hợp ánh sáng ấm, tạo cảm giác dễ chịu. Ảnh: Toutiao
Cửa sổ hướng Nam giúp ánh sáng tự nhiên len lỏi, phản chiếu lên sàn gỗ, sofa trắng và bàn ăn nhỏ, khiến căn hộ luôn sáng sủa. Ảnh: Toutiao
Nữ chủ nhân đóng tủ âm ở gần như mọi khoảng trống có thể tận dụng như phía sau sofa, cạnh tivi, dọc tường phòng khách. Những vật dụng ít dùng được cất trong tủ kín. Bên ngoài chỉ giữ lại một vài món trang trí nhỏ. Ảnh: Toutiao
Phòng ngủ đơn giản, ngập tràn ánh sáng. Ảnh: Toutiao
Chiếc bàn làm việc nhỏ gọn, tối ưu diện tích. Ảnh: Toutiao
Căn hộ nhỏ khiến nhiều người muốn học theo, vì mọi thứ đều hợp lý, dễ áp dụng và giải quyết đúng vấn đề của nhà nhỏ. Ảnh: Toutiao
Video: Hà Nội kiểm tra hơn 1.000 căn biệt thự cũ. Nguồn: VTV24
#Thiết kế căn hộ nhỏ #Tối ưu không gian sống #Trang trí nội thất gỗ sáng #Sử dụng ánh sáng tự nhiên #Bản sao căn hộ cũ tiết kiệm chi phí #Sắp xếp nội thất thông minh

